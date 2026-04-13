Mehdi Benatia sủ le départ cet été, l’OM se cherche un nouveau directeur sportif. Quatre candidats sortent déjà du lot : Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi et Matthieu Bodmer.

C’est un chantier stratégique qui s’ouvre à Marseille. Alors que Mehdi Benatia se dirige vers un départ cet été, l’OM a lancé en interne la recherche de son futur directeur sportif. Et déjà, plusieurs profils bien identifiés émergent.

Ghisolfi ne bougera pas

Selon La Provence, quatre noms sortent du lot pour reprendre ce poste clé : Grégory Lorenzi, Julien Fournier, Florent Ghisolfi et Mathieu Bodmer. Quatre profils différents, mais avec un point commun : une vraie expérience du terrain et de la construction de projet. Car du côté de Frank McCourt, la ligne est claire. Après avoir stabilisé la présidence, le propriétaire américain veut désormais un bâtisseur, capable de structurer le club dans la durée. Un profil humble, lucide sur la réalité économique du football français et capable d’optimiser chaque euro investi.

Pour ne pas se tromper, l’OM a même mandaté une agence spécialisée, Excel Sports Management, chargée d’identifier le candidat idéal. Une short-list doit ensuite être transmise à Stéphane Richard, qui pilote ce dossier stratégique, avec validation finale du propriétaire et du conseil de surveillance. Parmi les pistes étudiées, Florent Ghisolfi cochait beaucoup de cases. Passé par Lens et Nice, aujourd’hui à Sunderland, il connaît parfaitement les rouages de la Ligue 1 et du recrutement intelligent. Mais ce dossier semble déjà se compliquer. Très épanoui en Angleterre, où son travail est salué, il aurait fait savoir qu’il privilégiait la continuité plutôt qu’un retour en France.

Fournier pourrait de nouveau plaire à l’OM

Derrière lui, deux profils solides avancent leurs pions. Grégory Lorenzi, d’abord, qui a réalisé un travail remarquable à Brest avec des moyens limités. Sa capacité à structurer un club et à faire émerger des talents en fait un candidat crédible, même si son avenir semble aussi se dessiner du côté de Nice, voire de Lorient. Autre piste sérieuse : Julien Fournier. Un nom qui résonne particulièrement à Marseille. Ancien secrétaire général du club sous l’ère Pape Diouf, il connaît parfaitement l’environnement olympien. Réputé pour sa rigueur et ses talents de négociateur, il s’est également illustré à Nice en révélant et valorisant de nombreux joueurs. Dans un contexte financier tendu, ce profil pourrait séduire à l’OM.

Fournier incarne une gestion stricte mais efficace, capable de tirer le maximum d’un effectif sans surpayer les recrues. Enfin, le nom de Mathieu Bodmer circule également avec insistance. Actuellement au Havre, il s’est imposé comme un dirigeant moderne, proche du terrain et reconnu pour sa vision du jeu. Sa progression rapide dans les instances sportives attire forcément l’attention. Le choix final pourrait aussi dépendre du contexte de fin de saison, notamment des résultats du Havre ou des autres clubs concernés. Mais une chose est sûre : l’OM avance ses pions. Avec le départ annoncé de Benatia, c’est une nouvelle ère qui se prépare en coulisses. Et le futur directeur sportif aura une mission claire : reconstruire un projet solide et ramener Marseille au sommet.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)