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FRANCE

OM Mercato : Pavard définitivement marseillais pour 9M€, ça met le feu chez les supporters !

Par Laurent Hess - 13 Avr 2026, 05:00
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L’Inter Milan est prêt à de grosses concessions pour se séparer de Benjamin Pavard et son salaire XXL. Prêté à l’OM, l’international serait disponible pour seulement 9 M€. Mais cette opportunité n’est pas vue comme une belle affaire par tous les supporters de l’OM. Son cas divise.

Pavard à prix cassé : l’opportunité inattendue

Le dossier a de quoi surprendre.

Prêté à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard pourrait être définitivement transféré pour seulement 9 millions d’euros. Une somme jugée très accessible pour un joueur de son expérience.

Du côté de l’Inter Milan, la volonté est claire : alléger la masse salariale. Le salaire important du défenseur pousse les dirigeants italiens à envisager une vente rapide, quitte à revoir leurs exigences à la baisse.

Sur le papier, l’opération ressemble donc à un coup intéressant.

Mais à Marseille, rien n’est jamais simple.

Une signature qui divise profondément les supporters

Car ce possible transfert est loin de faire l’unanimité.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont tranchés. Très tranchés.

Les partisans y voient une vraie opportunité :

« 9 M€ pour un mec comme Pavard avec une vraie préparation estivale, c’est une bonne opportunité »

« Malgré une saison mitigée, ça reste un défenseur d’expérience »

Pour eux, l’international français peut rebondir dans un environnement qu’il connaît mieux et apporter de la stabilité à la défense marseillaise.

Mais les critiques sont tout aussi virulentes :

« Pour en faire quoi ? Parce qu’il ne vaut que 9 millions, il faut foncer ? Il est nul ! »

« Avec son salaire, on peut prendre des jeunes qui ont faim »

« Il est cramé »

« Pavard devrait payer l’OM pour jouer ! »

Des réactions cash, symptomatiques d’un vrai doute autour du niveau actuel du joueur.

Le vrai problème : salaire, niveau et projet sportif

Au-delà du prix du transfert, c’est surtout le profil qui interroge.

À 9 millions d’euros, Benjamin Pavard reste une “bonne affaire” sur le marché actuel. Mais son salaire élevé et ses performances jugées irrégulières alimentent les critiques.

Certains supporters estiment que l’OM devrait plutôt investir sur des joueurs plus jeunes, avec une marge de progression plus importante.

D’autres, au contraire, rappellent que l’expérience est essentielle pour encadrer un groupe et viser des objectifs élevés. C’est tout le paradoxe de ce dossier.

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