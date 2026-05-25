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FRANCE

OM, LOSC : Bruno Genesio a tranché pour son avenir !

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 19:34
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Bruno Genesio

Bruno Genesio a pris sa décision pour son avenir : il ne prolongera pas son contrat avec le LOSC.

C’est officiel, Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. En pleine réflexion sur son avenir ces derniers jours, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais a décidé de ne pas prolonger son aventure avec les Dogues. Le technicien de 59 ans pourrait maintenant prendre la direction de l’Olympique de Marseille, qui a fait de lui l’une de ses priorités pour remplacer Habib Beye sur son banc.

Le communiqué du LOSC

« Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club.

Arrivé en juin 2024, Bruno Genesio a accompagné le club avec talent, engagement et performance durant deux saisons marquées par de belles réussites collectives, notamment deux participations aux compétitions européennes, des succès mémorables en UEFA Champions League et une troisième place de Ligue 1 obtenue le 17 mai dernier en conclusion de la saison 25-26.

Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes. Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée.

Bruno restera pour toutes les parties prenantes du LOSC un acteur majeur qui aura marqué positivement l’histoire du club et qui mérite un grand respect.

Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière », peut-on lire sur le communiqué du club nordiste.

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