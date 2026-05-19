LOSC : Genesio vers l’OM, un ancien du Real Madrid pour le remplacer ?

Alors que Bruno Genesio est cité avec insistance du côté de l’OM, les dirigeants du LOSC avancent déjà leurs pions en coulisses, et deux noms émergent, dont un ancien du Real Madrid.

L’incertitude continue de planer autour de l’avenir de Bruno Genesio. En fin de contrat au mois de juin, l’entraîneur lillois n’a toujours pas tranché concernant la suite de son aventure dans le Nord, malgré une saison globalement réussie avec une qualification européenne à la clé.

Bruno Genesio plus que jamais vers l’OM

Ces derniers jours, la tendance d’un départ s’est intensifiée, notamment avec l’intérêt concret de l’OM, qui suit attentivement sa situation. Selon RMC Sport, « Genesio a échangé ce lundi lors d’une réunion avec Olivier Létang pour lui confirmer son intention de quitter le LOSC, et le président lillois aurait demandé à son entraîneur de patienter encore avant toute décision définitive, alors qu’une nouvelle rencontre entre les deux hommes est prévue d’ici la fin du mois de mai ».

Face à ce flou, le LOSC Lille ne reste pas inactif. En interne, plusieurs profils sont étudiés afin d’anticiper un éventuel changement sur le banc dès cet été.

Le nom qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines est celui de Thiago Motta. Libre depuis son départ de la Juventus en 2025, l’ancien milieu du PSG représente une priorité pour les dirigeants nordistes, séduits par son approche tactique moderne et son profil international.

Davide Ancelotti dans les tuyaux ?

Mais le LOSC explore également une autre piste italienne prometteuse : Davide Ancelotti, selon Le Petit Lillois. Encore peu connu du grand public, le technicien de 36 ans poursuit son apprentissage au plus haut niveau après avoir travaillé aux côtés de son père, Carlo Ancelotti, notamment au Real Madrid.

Passé brièvement par le Botafogo comme entraîneur principal, Davide Ancelotti attire plusieurs clubs européens grâce à son profil innovant, sa culture tactique et son expérience acquise dans les plus grands clubs européens. Lille verrait en lui un pari ambitieux capable d’insuffler une nouvelle dynamique au projet sportif.

Pour l’heure, aucune décision finale n’a été actée concernant Bruno Genesio. Mais une chose est certaine : le LOSC avance déjà ses dossiers en coulisses afin d’éviter toute mauvaise surprise à l’approche du mercato estival.