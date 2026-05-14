Revue de presse : le PSG a dégoûté Lens, Haise avance sur un premier coup mercato à Rennes, scandale à Nice, nouvelle recrue au LOSC ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : le PSG a frustré Pierre Sage

Malgré la valeureuse prestation de ses joueurs, Pierre Sage a dû s’incliner devant la supériorité du PSG hier à Bollaert (0-2). « Je ne ressens pas de la frustration mais de la déception. Les joueurs n’ont pas été récompensés d’avoir fait un tel match. On méritait autre chose que cette défaite avec un tel match. Le score est très injuste, a-t-il pesté en conférence de presse. Il faut parfois se rappeler contre qui on joue. Une des meilleures équipes du monde. C’est très honorifique d’avoir fait ce match mais le foot n’est pas une activité artistique. On a loupé trop d’occasions pour l’emporter. Eux, ils ont eu deux occasions et demi et ils ont marqué deux fois. Et on leur donne deux occasions. Après leur deuxième but est superbe. On a été inefficaces dans la finition. Mais on a des convictions et de la confiance et ce sont des éléments à conserver pour bien préparer la finale et l’emporter. »

LOSC : Srdanovic ciblé au Mercato ?

Le mercato lillois s’annonce déjà très animé en coulisses. À la recherche de renforts pour consolider et dynamiser son arrière-garde, Foot Mercato annonce que le LOSC aurait jeté son dévolu sur une belle promesse du football helvétique : Loun Srdanovic (19 ans). Pur produit du centre de formation du Servette FC, avec qui il est lié sous contrat jusqu’en juin 2027, ce jeune latéral droit a notamment brillé sur la scène continentale en disputant les barrages de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa avec son club formateur. Avec 16 matchs au compteur toutes compétitions confondues, le Genevois a toutefois été freiné par des blessures à répétition. Malgré tout, les Dogues auraient dépêché des émissaires en Suisse et supervisé Srdanovic lors du match face au Lausanne-Sport. À suivre…

Stade Rennais : avancée décisive pour Thomasson ?

Alors qu’Adrien Thomasson a officialisé son départ du RC Lens, le Stade Rennais tient clairement la corde pour le recruter cet été. Selon le journaliste d’Ouest-France Guillaume Lainé, Thomasson est très intéressé par le projet Stade Rennais et semble le mettre en priorité devant le Paris FC.

Selon les infos de @gui_tog, Adrien Thomasson est très intéressé par le projet Stade Rennais. (Pleine Lucarne) #SRFCPFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) May 11, 2026

OGC Nice : les supporters privés de finale contre Lens ?

Les supporters niçois de la Populaire Sud ont publié un communiqué pour protester contre la SNCF qui condamne visiblement les supporters à ne pas monter sur Paris pour assister à la finale de Coupe de France face à Lens. Après l’annulation de certains trains, les nouveaux prix affichés semblent excessifs. De quoi compliquer les déplacements : « La SNCF et les pouvoirs publics ne veulent tout simplement pas de nous. Quand on demande plus de 350 euros à un supporter niçois pour suivre son club, ce n’est plus du transport : c’est du mépris social. Une sélection par l’argent. Une sélection territoriale aussi. Il faut être honnête : dans ce pays, le football populaire dérange. Les supporters dérangent. Et les niçois dérangent. […] Mais au final, la réponse de la sncf a été un non catégorique. Une nouvelle preuve que les supporters sont toujours les derniers pris en considération. Pendant ce temps, élus et responsables politiques continuent de multiplier les discours de façade. Qu’ils arrêtent l’hypocrisie. Leur soutien au peuple niçois n’existe que devant les micros et sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le résultat est une honte absolue : le secteur populaire n’est même pas plein. Le cœur du stade. Celui qui devrait être complet avant tous les autres, celui qui ne devrait jamais avoir une seule place vide. Au final, cette situation résume parfaitement ce qu’est devenu ce football : un monde où dirigeants, institutions et pouvoirs publics parlent sans jamais agir. Un monde où le peuple est toléré tant qu’il paie et se tait. Nous arriverons sur Paris quand nous voulons, et où nous voulons. »