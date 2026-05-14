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FRANCE

OM Mercato : Benatia s’offre un dernier joli coup avec un ex-protégé du Stade Rennais !

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 12:00
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Medhi Benatia (OM)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Si le futur directeur sportif de l’OM n’est pas encore connu, Medhi Benatia a frappé un dernier joli coup à Marseille.

L’OM prépare déjà l’avenir. Alors que Medhi Benatia quittera la club phocéen dès la semaine prochaine, le directeur sportif marocain a finalisé une prolongation importante dans les équipes de jeunes, confirmant la volonté du club de sécuriser ses meilleurs profils.

Un jeune talent confirmé à l’OM

Il s’agit de Eliès Diallo, jeune attaquant né en 2010, arrivé en provenance du Stade Rennais l’été dernier. Auteur d’une saison prometteuse avec les U17 Nationaux de l’OM, il a déjà inscrit 6 buts et s’impose comme l’un des éléments offensifs les plus suivis de sa génération au sein du centre de formation olympien.

Son intégration rapide dans chez les jeunes confirme la stratégie mise en place autour de la formation, avec l’idée de sécuriser très tôt les talents identifiés comme à fort potentiel. Pour l’OM, ce type de prolongation est essentiel afin de ne pas perdre des joueurs déjà ciblés par d’autres clubs français ou étrangers.

Un signal fort pour la formation marseillaise

Dans un contexte où l’OM cherche à structurer durablement son projet sportif sous l’impulsion de Benatia et du futur directeur sportif, ce type de dossier montre une volonté claire : miser sur la continuité et le développement interne. 

Une stratégie qui pourrait prendre encore plus d’importance dans les mois à venir état donné les finances serrées du club phocéen sans qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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