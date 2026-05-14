Philippe Montanier a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du barrage de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez (20h).

À la veille du barrage décisif face au Rodez AF à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a apporté plusieurs nouvelles très rassurantes concernant son effectif. Et elles pourraient peser lourd à l’ASSE dans ce rendez-vous capital.

Les voyants repassent au vert à l’ASSE

Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé plusieurs retours importants dans le groupe stéphanois : « Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. »

Une annonce majeure pour l’ASSE, qui retrouvent plusieurs solutions avant un match sous très haute pression. Larsonneur notamment représente un retour capital dans les cages stéphanoises, alors que son expérience pourrait être déterminante dans ce type de rencontre couperet.

Boakye, seule ombre au tableau

La seule mauvaise nouvelle concerne Augustine Boakye, suspendu pour cette rencontre décisive. Une absence importante offensivement, mais qui semble compensée par les nombreux retours enregistrés cette semaine.

Avec ces bonnes nouvelles, Philippe Montanier récupère davantage de flexibilité dans ses choix tactiques et dans la gestion physique de son groupe. Un point essentiel avant un barrage où l’intensité, l’expérience et la profondeur de banc peuvent faire toute la différence. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, l’ASSE arrive donc avec un peu plus de sérénité qu’attendu. « La résilience fait partie de notre métier, a poursuiv le coach des Verts. On a switché sur ce rendez-vous, qui reste un grand moment à vivre à Geoffroy-Guichard. C’est comme une demi-finale de Coupe, pour laquelle on a la chance de jouer à domicile. C’est un atout, même si ce n’est pas suffisant, on l’a vu avec le Red Star. » Réponse demain sur le coups des 22h30.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2