Pronostic ASSE – Rodez : les Verts vont-ils se rapprocher de la Ligue 1 ?

Voici l’analyse complète du play-off 2 de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne connaît désormais son adversaire pour le play-off 2 de Ligue 2. Ce sera Rodez, vainqueur ce mardi sur la pelouse du Red Star au terme d’une rencontre spectaculaire (2-3). Les Verts affronteront donc ce vendredi (20h30) au stade Geoffroy-Guichard les Ruthénois dans un duel décisif pour décrocher une place en barrage aller-retour face au 16e de Ligue 1.

Play-off 2 Ligue 2 – ASSE vs Rodez

Vendredi 15 mai 2026 · 20h30 · Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Étienne : l’heure de vérité pour les Verts

L’ASSE joue déjà une grande partie de son avenir ce vendredi soir. Longtemps dans la course à la montée directe, les Stéphanois ont finalement dû se contenter de la troisième place et devront désormais passer par les play-offs puis un éventuel barrage pour espérer retrouver la Ligue 1.

Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, les hommes de Philippe Montanier devront surtout gérer la pression émotionnelle autour de cette rencontre. Car malgré leur statut de favori, les Verts savent qu’un faux pas mettrait immédiatement un terme à leur saison.

À domicile, Saint-Étienne reste néanmoins une équipe particulièrement difficile à bouger. Les Verts ont régulièrement imposé un gros rythme dans le Chaudron cette saison, notamment grâce à leur intensité dans le pressing et leur capacité à rapidement se projeter vers l’avant.

L’ASSE pourra également s’appuyer sur un avantage physique non négligeable. Contrairement à Rodez, les Stéphanois ont bénéficié d’une semaine complète de récupération et devraient afficher davantage de fraîcheur dans les dernières minutes.

Mais attention : les Verts ont aussi montré certaines fragilités mentales cette saison dans les grands rendez-vous. En cas de match fermé ou d’ouverture du score ruthénoise, la tension pourrait rapidement gagner Geoffroy-Guichard.

Rodez : un outsider sans pression et dangereux offensivement

Rodez débarque dans ce play-off avec beaucoup moins de pression que son adversaire. Qualifiés mardi après leur succès spectaculaire au Red Star, les Ruthénois arrivent lancés et avec énormément de confiance.

Depuis plusieurs mois, le RAF s’est imposé comme l’une des équipes les plus imprévisibles et offensives du championnat. Capables de marquer rapidement mais aussi de concéder beaucoup d’occasions, les hommes de Didier Santini offrent très souvent des rencontres ouvertes et rythmées.

Cette équipe ruthénoise possède notamment une vraie capacité à faire mal en transition. Si Saint-Étienne se découvre trop rapidement ou laisse des espaces dans son dos, Rodez pourrait en profiter grâce à la vitesse de ses attaquants.

Le principal doute concernera surtout la fraîcheur physique. Après un match très intense émotionnellement et physiquement mardi soir, le RAF pourrait payer ses efforts dans le dernier quart d’heure face à une ASSE soutenue par plus de 35 000 supporters.

Mais Rodez n’aura absolument rien à perdre dans ce déplacement. Et ce statut d’outsider pourrait rendre cette équipe encore plus difficile à gérer pour des Stéphanois sous énorme pression.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre les deux équipes ont souvent offert du spectacle ces dernières saisons.

Sur les 9 confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

ASSE : 3 victoires

Rodez : 2 victoires

Matchs nuls : 4

Cette saison, les deux équipes se sont chacune imposées à domicile. L’ASSE avait largement dominé Rodez dans le Chaudron (4-0), tandis que le RAF avait pris sa revanche à Paul-Lignon dans un match très animé (2-1).

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Maubleu – Appiah ou Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Gadegbeku, Moueffek – Cardona, Davitashvili, Stassin.

Absents : Lamba, El Jamali, Jaber, Traoré, Tardieu, Eymard (blessés), Boakye (suspendu).

Incertain : Larsonneur (blessé).

La compo probable de Rodez : Braat – Galves, Laurent, Magnin, Lipinski, Evan’s – Mendes, Trouillet, Joly – Baldé, Arconte.

Absent : Tebily (blessé).

Les joueurs à suivre

Lucas Stassin (ASSE) : Très attendu dans ce play-off, l’attaquant stéphanois arrive en pleine confiance après son excellent dernier match, marqué par un but et deux passes décisives. Mobile, capable de décrocher comme de prendre la profondeur, le Belge pourrait être l’un des grands hommes de cette rencontre dans un Geoffroy-Guichard en fusion.

Tairyk Arconte (Rodez) : L’attaquant ruthénois traverse une période impressionnante avec 7 buts et 3 passes décisives lors de ses 10 derniers matchs. Très dangereux dans les transitions rapides grâce à sa vitesse et sa percussion, il sera l’une des principales menaces offensives du RAF dans ce play-off.

Les tendances de cotes : l’ASSE favorite mais méfiance

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire ASSE 1,65 ≈ 61% Le Chaudron et la fraîcheur physique donnent un avantage aux Verts Match nul 3,90 ≈ 26% Un scénario possible si la pression bloque Saint-Étienne Victoire Rodez 4,80 ≈ 21% Le RAF reste dangereux offensivement malgré son statut d’outsider

Les bookmakers placent logiquement l’ASSE favorite grâce à l’avantage du terrain et au contexte physique plus favorable. Mais la dynamique offensive de Rodez et la pression autour des Verts empêchent tout véritable écart dans les cotes.

Nos pronostics pour AS Saint-Étienne – Rodez

Victoire de l’ASSE : Portés par Geoffroy-Guichard et plus frais physiquement, les Stéphanois semblent avoir les armes pour finir par faire la différence, même si Rodez devrait leur poser beaucoup de problèmes.

Les deux équipes marquent : Rodez joue rarement des matchs fermés et possède suffisamment d’arguments offensifs pour inquiéter l’ASSE, tandis que les Verts devraient également se créer de nombreuses occasions à domicile.

Plus de 2,5 buts dans le match : Entre l’enjeu énorme, la philosophie offensive du RAF et la nécessité pour Saint-Étienne de prendre le contrôle du match, cette rencontre pourrait rapidement devenir ouverte.

Score possible

3-2 pour l’ASSE : Dans une ambiance électrique et probablement très tendue, les deux équipes devraient offrir une rencontre spectaculaire avec plusieurs occasions de part et d’autre. L’ASSE pourrait finalement faire parler son expérience et son avantage physique dans le dernier quart d’heure.