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FRANCE

ASSE : Saint-Étienne s’associe à la détresse de l’OL et de ses supporters

Par Louis Chrestian - 13 Mai 2026, 14:20
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Malgré l’une des plus grandes rivalités du football français, l’AS Saint-Étienne a montré toute sa classe ce mercredi après l’annonce du décès de Fleury Di Nallo, immense légende de l’Olympique Lyonnais.

À 83 ans, le « Petit Prince de Gerland » s’est éteint, laissant derrière lui une trace éternelle dans l’histoire du derby rhônalpin et du football français.

L’ASSE salue un immense adversaire

Très rapidement après l’annonce du décès de Fleury Di Nallo, l’ASSE a tenu à publier un message de condoléances adressé à l’OL et à ses supporters.

Dans un communiqué sobre et respectueux, le club stéphanois a rappelé l’importance du joueur lyonnais dans la grandeur des derbys :

« Il faut un adversaire de taille pour faire de grands Derbys. Fleury Di Nallo était l’un d’eux. »

Avant d’ajouter :

« L’AS Saint-Étienne salue la mémoire du meilleur buteur de l’histoire de l’OL et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches. »

Un hommage très apprécié dans un moment particulièrement douloureux pour les supporters lyonnais.

Un cauchemar pour les Verts… devenu une légende

Du côté stéphanois, personne n’a oublié les exploits de Fleury Di Nallo dans les derbys face aux Verts.

Avec 14 buts en 21 confrontations contre Saint-Étienne, il reste encore aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire du derby côté lyonnais.

L’une de ses performances les plus marquantes reste son triplé inscrit en Coupe de France le 9 avril 1971 face à la grande équipe stéphanoise de Salif Keïta, Jean-Michel Larqué ou encore des frères Revelli.

Même les plus grands Verts n’avaient pas réussi à stopper celui que Lyon surnommait le « Petit Prince de Gerland ».

Une légende éternelle du football français

Avec 222 buts inscrits sous le maillot lyonnais en 494 matchs, Fleury Di Nallo demeure le meilleur buteur de l’histoire de l’OL.

Triple vainqueur de la Coupe de France et neuvième meilleur buteur de l’histoire du championnat de France avec 187 réalisations, il laisse une empreinte immense dans le football hexagonal.

Une phrase prononcée il y a quelques années résonne aujourd’hui encore plus fort :

« Ce record, personne ne le battra. Je peux mourir tranquille. »

Le football français perd une immense figure. Et même du côté de Saint-Étienne, le respect est aujourd’hui total pour cette légende lyonnaise.

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