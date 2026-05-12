ASSE : Stassin plombé par un gros coup dur avant les barrages ?

Le choix de Matias Fernandez-Pardo de représenter la Belgique renforce encore la concurrence offensive des Diables Rouges. Un contexte qui, indirectement, peut ajouter une pression supplémentaire à Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, dans un moment clé de la saison. Ou alors le surmotiver…

La sélection belge continue de verrouiller certains de ses jeunes talents offensifs. L’attaquant du LOSC Matias Fernandez-Pardo a récemment tranché en faveur des Diables Rouges, un choix qui élargit encore la concurrence dans le secteur offensif belge.

Stassin en quête d’un billet pour le Mondial

Pour Lucas Stassin, cette actualité résonne forcément différemment. L’avant-centre de l’ASSE est lui aussi dans une phase charnière, entre performances en Ligue 2 et objectif clair de s’imposer dans la hiérarchie nationale belge. Déjà en quête d’une place pour la Coupe du monde 2026, le Stéphanois sait que chaque fenêtre internationale devient une bataille plus serrée.

À Saint-Étienne, Stassin reste un élément important du dispositif offensif, régulièrement utilisé et impliqué dans le jeu, même lorsqu’il ne marque pas. Son profil de travailleur et sa capacité à peser dans les matchs sont appréciés dans le Forez, où il continue de progresser dans un contexte de montée en puissance collective. Cette saison, il a connu pas mal de galères et de passages à vide, mais pointe actuellement à 11 buts et 7 passes décisives.

Une pression indirecte avant les barrages ?

L’arrivée de nouveaux profils offensifs dans la sphère belge, comme Fernandez-Pardo, accentue la densité de concurrence autour des places en sélection. Surtout que son concurrent au LOSC évolue en Ligue 1, a joué la Coupe d’Europe, et monte en puissance avec des statistiques plutôt honorables (8 buts et 6 passes décisives). Pour Stassin, cela signifie une chose simple : il faudra continuer à performer avec l’ASSE pour rester dans les plans à long terme.

Dans ce contexte, les barrages et la fin de saison deviennent un test mental autant que sportif. L’attaquant stéphanois doit gérer à la fois l’enjeu collectif avec les Verts et la bataille individuelle pour exister au niveau international.