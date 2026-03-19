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ASSE : Lucas Stassin au Mondial 2026 avec la Belgique ? L’IA donne son verdict

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 12:00
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Lucas Stassin voit grand. Très grand. À 21 ans, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne ne cache plus ses ambitions : disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique. Une déclaration forte, assumée, mais surtout loin d’être anodine dans un contexte où les Diables Rouges cherchent un nouveau souffle offensif.

Mais entre rêve et réalité, où en est vraiment Stassin aujourd’hui ?

Un plan clair : performer à l’ASSE pour séduire les Diables Rouges

Dans un entretien accordé à RTL Sports Belgique en octobre 2025, Lucas Stassin avait annoncé la couleur.

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« J’ai des ambitions, des rêves, et l’équipe première en fait partie. Je sais qu’il y a une Coupe du Monde cet été, je vais tout faire pour être performant individuellement pour espérer une future sélection. »

Avec 7 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de Ligue 2, le Belge réalise une saison intéressante, sans être encore irrésistible. Mais pour lui, le message est clair : peu importe le championnat, seules les performances comptent.

« Même si c’est en Ligue 2, mettre des buts ou se montrer décisif peut se refléter en équipe nationale. »

Un discours lucide, mais qui suppose une montée en puissance rapide.

Une concurrence affaiblie : une vraie opportunité pour Stassin ?

Le contexte pourrait jouer en sa faveur.

Entre les blessures de certains cadres offensifs et les méformes d’autres joueurs majeurs, la hiérarchie en attaque chez les Diables Rouges n’est plus aussi figée.

Michy Batshuayi, Jérémy Doku ou encore Dodi Lukebakio ont été freinés, tandis que Loïs Openda et Romelu Lukaku traversent des périodes plus irrégulières.

Dans ce flou, des profils émergents peuvent tirer leur épingle du jeu. Et Stassin en fait partie.

Encore faut-il saisir cette opportunité.

Le frein Ligue 2 : un handicap réel dans la course au Mondial ?

C’est sans doute le principal obstacle.

Malgré ses qualités, Lucas Stassin évolue en Ligue 2, un championnat moins exposé que les grandes ligues européennes. Et même s’il défend son niveau, la réalité du très haut niveau international reste exigeante.

Son idée d’un transfert hivernal pour accélérer sa progression n’a finalement pas abouti. Résultat, il devra convaincre en restant à Saint-Étienne.

Et pour cela, une seule solution : surperformer.

Verdict de l’IA : Stassin au Mondial avec la Belgique ?

Si l’on projette objectivement la situation actuelle, la réponse est nuancée.

Aujourd’hui, Lucas Stassin reste un outsider crédible mais encore loin d’une place assurée avec l’équipe A belge pour la Coupe du Monde 2026.

Son profil, son âge et le contexte en sélection jouent en sa faveur. Mais son manque d’expérience au plus haut niveau et son statut en Ligue 2 restent des freins importants.

Deux scénarios se dessinent.

S’il réalise une fin de saison exceptionnelle et confirme dans un championnat supérieur rapidement, il peut intégrer la rotation des Diables Rouges et prétendre à une place dans le groupe.

Dans le cas contraire, une participation avec les Espoirs semble bien plus probable.

Entre rêve et réalité : une fin de saison décisive

Lucas Stassin a le mérite d’avoir un objectif clair. Mais désormais, tout se jouera sur le terrain.

Chaque but, chaque performance comptera dans les mois à venir. Car dans une sélection en reconstruction, les places peuvent se gagner vite… mais se perdre encore plus rapidement.

Pour Stassin, le message est simple.

Le rêve du Mondial est encore possible. Mais il faudra accélérer. Et fort.

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