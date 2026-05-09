ASSE : outre Maubleu, Montanier prépare un autre gros changement contre Amiens

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Voici la compo probable de l’ASSE, qui jouera une véritable finale ce samedi soir contre Amiens.

C’est une véritable finale que s’apprête à jouer l’ASSE face à Amiens, déjà relégué en Ligue 3. Dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés et en présence de Larry Tanenbaum, les Verts n’ont plus le choix : une victoire est indispensable pour espérer dépasser Le Mans au classement et décrocher la montée directe.

Mais la mission est complexe : dans le même temps, les Stéphanois devront espérer un faux pas des Manceaux à Bastia.

Une infirmerie encore très chargée

Pour ce rendez-vous crucial, le coach Philippe Montanier doit composer avec une liste d’absents particulièrement longue. Plusieurs joueurs majeurs manquent à l’appel, dont Nadir El Jamali, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu, Kévin Pedro, Gautier Larsonneur et Lassana Traoré.

Au total, neuf joueurs sont indisponibles, obligeant le staff à recomposer entièrement son onze.

Maubleu titulaire dans les buts

C’est l’une des informations fortes de la composition probable : Brice Maubleu retrouvera les cages stéphanoises en remplacement de Larsonneur, forfait.

Une titularisation logique dans un contexte d’absences, alors que le gardien expérimenté avait déjà assuré l’intérim cette saison.

Retour au 4-3-3 pour Montanier

Après plusieurs ajustements tactiques, l’ASSE devrait repartir sur un système en 4-3-3 comme le rapporte EVECT, contrairement au système à 3 instauré contre Rodez.

En défense, on retrouverait notamment Dennis Appiah, Ben Old, Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal.

Au milieu, Abdoulaye Kanté et Igor Miladinovic devraient être associés, avec Augustine Boakye en soutien plus offensif.

Devant, le trio attendu serait composé de Irvin Cardona, Joshua Duffus et Lucas Stassin.

Un banc riche malgré les absences

Malgré les nombreuses absences, le banc pourrait offrir plusieurs options intéressantes avec notamment Zuriko Davitashvili, Aïmen Moueffek ou encore Maxime Bernauer, capables de changer le cours du match en seconde période.

Un dernier espoir pour la montée

L’ASSE joue donc sa dernière carte pour une accession directe en Ligue 1. Entre pression, calculs et espoirs, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur.

Un scénario simple : gagner, marquer, et attendre un faux pas du concurrent direct.