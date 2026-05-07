Alors que l’ASSE ne serait pas contre recruter un latéral droit au mercato, une piste pourrait coller au portrait-robot dressé par Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE continue d’explorer des pistes intelligentes sur le marché pour renforcer son effectif. Alors que le club stéphanois cherche à anticiper plusieurs besoins en vue du prochain mercato, le poste de latéral droit fait partie des zones surveillées de près par Kilmer Sports Ventures. Et une piste venue du National pourrait attirer l’attention dans les milieux du recrutement.

N’Gatta, le latéral de demain ?

À seulement 20 ans, Élie N’Gatta réalise une saison très remarquée sous les couleurs du FC Sochaux en National. Formé à l’US Orléans, passé par l’équipe réserve sochalienne, le défenseur franco-ivoirien s’est imposé comme un titulaire régulier depuis la signature de son premier contrat professionnel en septembre 2025.

Avec 26 apparitions toutes compétitions confondues, N’Gatta a impressionné par sa régularité, sa solidité défensive mais aussi son apport offensif. Le jeune latéral a déjà délivré 5 passes décisives cette saison, confirmant un profil moderne, capable de défendre et de se projeter rapidement vers l’avant.

Un profil qui pourrait coller avec l’ASSE

Ses performances ne passent pas inaperçues. Selon Foot Mercato, un club de Ligue 1 ainsi que plusieurs formations de Ligue 2 se seraient déjà renseignés sur sa situation. À l’étranger, le joueur suscite également un intérêt croissant, avec des pistes en Italie (La Spezia, Modena), en Suisse (FC Lausanne) ou encore en Allemagne (Hanovre). Sous contrat jusqu’en 2028 avec Sochaux, le joueur représente toutefois une valeur montante du championnat de National, ce qui pourrait compliquer les négociations cet été.

Son profil correspond en tout cas à ce que recherchent plusieurs clubs ambitieux : jeune, performant et encore à fort potentiel de progression. Du côté de l’ASSE, aucune approche officielle n’est confirmée à ce stade. Mais le profil d’Élie N’Gatta semble cocher plusieurs cases du projet porté par Kilmer Sports Ventures, qui privilégie des joueurs à fort potentiel et capables de s’inscrire dans la durée. Reste à savoir si cette piste se transformera en intérêt concret ou si elle restera simplement une option parmi d’autres dans la liste des recruteurs stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2