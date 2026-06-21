ASSE Mercato : Keasse Bah, possible successeur de Stassin, ça vaut quoi ?

On vous en dit plus sur Keasse Bah, qui pourrait débarquer à l’ASSE cet été.

Comme révélé ce samedi soir par Foot Mercato, l’AS Saint-Étienne ferait partie avec le Borussia Mönchengladbach des deux favoris pour recruter cet été l’avant-centre ivoirien, Keasse Bah. Auteur de huit buts et quatre passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues avec Stade Lausanne Ouchy, le joueur de 21 ans a crevé l’écran la saison dernière en Suisse. Mais que vaut réellement Keasse Bah ?

Keasse Bah, une pépite ivoirienne en pleine ascension

Keasse Bah est l’un des attaquants les plus prometteurs du championnat suisse. À seulement 21 ans, l’Ivoirien s’est imposé comme un élément important du Stade Lausanne Ouchy la saison dernière avec huit buts et quatre passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. Capable d’évoluer en pointe mais aussi sur les côtés de l’attaque, il séduit par sa vitesse, sa puissance et sa capacité à prendre la profondeur, des qualités particulièrement recherchées sur le marché actuel.

Au-delà de ses statistiques, c’est surtout son potentiel de progression qui attire les recruteurs. Doté d’un profil moderne, Keasse Bah aime attaquer les espaces, multiplier les appels et mettre les défenses adverses sous pression. Encore perfectible dans la finition et dans ses choix dans les trente derniers mètres, il dispose néanmoins d’une marge de progression importante et semble prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Pour l’ASSE, il représenterait un pari à la fois ambitieux et cohérent. Si Lucas Stassin venait à quitter le Forez cet été, Keasse Bah pourrait apporter de la vitesse et de la fraîcheur à l’attaque stéphanoise. Son profil diffère de celui du Belge, mais son potentiel et son âge en feraient une recrue particulièrement intéressante pour un club qui cherche à bâtir sur le moyen terme.