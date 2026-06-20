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FRANCE

ASSE Mercato : un numéro 9 en approche chez les Verts ?

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 22:54
Ivan Gazidis

L’ASSE serait à la lutte avec le Borussia Mönchengladbach pour recruter l’avant-centre ivoirien du Stade Lausanne Ouchy, Keasse Bah.

L’AS Saint-Étienne commence à accélérer son mercato estival. En discussions avec l’En Avant Guingamp pour le transfert de Sohaib Naïr, les dirigeants stéphanois exploreraient également plusieurs pistes offensives, eux qui pourraient être confrontés au départ de Lucas Stassin au cours de l’été.

Le successeur de Stassin déniché en Suisse ?

Selon Foot Mercato, l’ASSE lorgnerait le jeune attaquant du Stade Lausanne Ouchy, Keasse Bah. La saison dernière, l’Ivoirien a totalisé huit buts et quatre passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club suisse.

Le dernier troisième de Ligue 2 ferait même partie avec le Borussia Mönchengladbach des deux favoris pour accueillir le joueur de 21 ans, qui devrait quitter la Suisse cet été. Le SCO d’Angers aurait également manifesté un intérêt pour Keasse Bah, mais partirait de trop loin dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Stade Lausanne Ouchy, l’ancien joueur de l’Ararat Erewan est valorisé à 700 000 euros par Transfermarkt.

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