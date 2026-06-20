ASSE Mercato : Kilmer a pris une décision radicale pour le transfert de Stassin

L’ASSE pourrait de nouveau être confrontée à l’intérêt de Brentford pour Lucas Stassin. Le club anglais continue de surveiller de près l’attaquant belge, toujours sous contrat dans le Forez.

Le mercato de l’ASSE reste relativement calme en surface, mais en coulisses, un dossier continue de cristalliser l’attention : celui de Lucas Stassin.

Selon les informations du Progrès, le club de Brentford (9e de Premier League) garde un œil attentif sur l’attaquant de l’AS Saint-Étienne. Déjà intéressé par le passé, le pensionnaire de PL n’aurait pas abandonné cette piste offensive.

Un profil toujours très apprécié en Premier League

Arrivé dans le Forez à l’été 2024, Lucas Stassin a rapidement attiré les regards grâce à une deuxième partie de saison tonitruante en Ligue 1. L’attaquant belge, sous contrat jusqu’en 2028 avec les Verts, reste considéré comme un joueur à fort potentiel sur le marché européen.

Brentford continue de suivre son évolution, même si le club avait déjà tenté une approche lors d’un précédent mercato avec une offre estimée autour de 20 millions d’euros, restée sans suite. De son côté, Braga est une piste très concrète.

L’ASSE décidera pour Stassin

Du côté de Saint-Étienne, la position reste inchangée : le club n’est pas vendeur à tout prix. Même en Ligue 2, le club considère Stassin comme un élément important du projet sportif.

Le joueur est ainsi sous contrat longue durée, et la direction « ne lui fera pas plus de cadeaux cette année et garde la même ligne de conduite. À savoir, le joueur est sous contrat, c’est le club qui décidera de la liberté ou non qu’il accordera à son joueur dans le cadre d’un transfert. Stassin, lui, ne se voit pas, comme plusieurs de ses partenaires, enchaîner avec une deuxième saison en Ligue 2 », comme le rapporte EVECT.

Un été encore loin d’être calme dans le Forez

Si la piste Brentford revient avec insistance, elle illustre surtout l’attractivité persistante de Lucas Stassin sur le marché. Déjà suivi par plusieurs clubs étrangers ces derniers mois, l’attaquant belge pourrait encore animer la fin de mercato.

Pour l’ASSE, l’enjeu est clair : conserver ses éléments majeurs tout en restant attentive aux opportunités financières importantes. Le dossier Stassin reste donc ouvert, et pourrait rapidement redevenir l’un des feuilletons majeurs de l’été stéphanois.