Un créateur marocain à 450 000 € se rapproche

L’AS Nancy-Lorraine avance sur le recrutement de Nordine Kandil. Le milieu offensif d’Amiens, valorisé à 450 000 €, pourrait rapidement retrouver le Grand Est.

Un accord proche entre Amiens et Nancy

Selon les informations de Morning Foot, un accord est en passe d’être trouvé entre Amiens et l’AS Nancy-Lorraine pour le transfert de Nordine Kandil. À 24 ans, le Marocain s’apprête ainsi à donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Né à Strasbourg et pur produit de la formation du Racing, Kandil connaît bien la région. Après un prêt convaincant à Annecy, il avait rejoint librement Amiens durant l’été 2024. La saison dernière, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 17 rencontres de Ligue 2.

Un profil tourné vers la création

Les chiffres dessinent le portrait d’un joueur beaucoup plus à l’aise pour construire que pour récupérer. Kandil se distingue notamment sur les passes clés, les passes vers la surface et les occasions créées. Sa capacité à accélérer sur de courtes distances lui permet également de provoquer dans les derniers mètres.

Son apport défensif et son volume de course constituent en revanche des axes de progression. Oswald Tanchot devra donc trouver le cadre adéquat pour exploiter ses qualités techniques sans déséquilibrer son équipe.

La Real Sociedad a pris l’avantage sur Al-Sadd pour Nayef Aguerd. Des discussions sont menées avec l’OM afin de boucler l’opération. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084747864131924170

Nancy cible un renfort immédiatement opérationnel

Pour Nancy, l’arrivée de Kandil permettrait de densifier un secteur offensif où la création reste une priorité. Le joueur sort de plusieurs saisons régulières, avec notamment 4 buts et 7 passes décisives en 36 matchs sous le maillot d’Annecy en 2023-2024.

Passé par la maison alsacienne, le milieu offensif dispose déjà d’une solide expérience de la Ligue 2. Il reste désormais aux deux clubs à finaliser une opération qui semble bien engagée à l’approche du coup d’envoi de la saison.