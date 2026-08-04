Si Bruno Genesio nesemble pas rassuré devant la qualité de l’effectif de l’OM, un poste en particulier pourrait nourrir son inquiétude.

Si Bruno Genesio reste très motivé par son aventure à l’OM, l’entraîneur phocéen aurait rapidement identifié une faiblesse majeure dans son effectif. Alors que le mercato doit encore permettre de renforcer le groupe, un poste en particulier inquiéterait le staff marseillais : celui de meneur de jeu.

Le poste de numéro 10, gros point faible de l’OM ?

Les récentes interrogations autour du niveau de l’effectif olympien semblent notamment concerner la création offensive. Selon LePetitOM, bien informé sur les coulisses du club, le poste de numéro 10 serait actuellement considéré comme un véritable problème. « Le 10, c’est le néant. Harit pas bon dans les 40 derniers mètres. Abdelli pas encore au niveau. Gomes trop juste physiquement. Timber pas un 10 », a expliqué la source. Un constat qui met en lumière le manque de garanties derrière l’attaquant de pointe.

Amine Harit possède l’expérience et la créativité nécessaires, mais peine encore à retrouver son influence dans les zones décisives. Himad Abdelli, arrivé pour apporter de nouvelles solutions dans l’entrejeu, aurait encore besoin de temps pour s’adapter aux exigences marseillaises. Angel Gomes, lui, séduit par ses qualités techniques mais son état physique ne permettrait pas encore à Genesio de compter pleinement sur lui.

Des solutions existent, mais aucune ne s’impose

Quant à Quinten Timber, son profil de milieu complet ne correspondrait pas forcément à celui d’un véritable numéro 10 capable de faire jouer l’équipe dans les trente derniers mètres.Au-delà du poste de meneur de jeu, l’OM doit également sécuriser son animation offensive. LePetitOM souligne notamment une autre inquiétude : la profondeur en attaque.

« Et devant si Gouiri se pète c’est très très juste pour marquer des buts… », alerte la source. Une situation qui pourrait pousser Grégory Lorenzi et la direction marseillaise à accélérer sur un profil offensif supplémentaire avant la fin du mercato. Pour Bruno Genesio, le chantier est donc clair : apporter davantage de créativité et de garanties dans les zones où les matchs se gagnent.