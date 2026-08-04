Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, le PSG est bel et bien intéressé par le profil de Guéla Doué (RC Strasbourg, 23 ans).

Le PSG a décidé d’accélérer sur le marché des transferts. Sous la demande de Luis Enrique, qui souhaite disposer d’un effectif renforcés dès le début de saison, le club de la capitale suit plusieurs profils en Europe. Et selon nos informations, Guéla Doué figure bel et bien parmi les joueurs ciblés par la direction parisienne.

Mieux encore, l’intérêt du PSG ne se limite plus à une simple prise de renseignements. Toujours selon nos informations, Paris a déjà transmis deux offres concrètes au RC Strasbourg. Les deux propositions ont toutefois été refusées par la direction alsacienne.

Le RC Strasbourg dur en affaires

Sous contrat avec le Racing jusqu’en 2029, Guéla Doué dispose d’une situation particulièrement solide. Le RC Strasbourg ne semble donc pas disposé à céder facilement son latéral droit, considéré comme l’un des éléments importants du projet sportif.

Estimé autour de 20 millions d’euros, l’international ivoirien conserve une valeur importante sur le marché. Les dirigeants alsaciens souhaitent logiquement obtenir une offre à la hauteur de son potentiel avant d’envisager un départ. Les deux premières propositions parisiennes n’ont visiblement pas suffi à faire évoluer leur position.

Guéla Doué ouvert à un départ au PSG

Du côté du joueur de 23 ans, la situation apparaît différente. Selon nos informations, Guéla Doué est clairement ouvert à l’idée de poursuivre sa carrière au PSG et compte se battre pour concurrencer Achraf Hakimi et être titulaire.

Le défenseur pourrait notamment retrouver son frère, déjà présent dans l’effectif parisien. Les échanges entre les deux hommes auraient été positifs, avec des retours convaincants sur l’environnement du club et le fonctionnement du projet sportif. Un élément qui pourrait compter dans la réflexion du joueur si les discussions entre les deux clubs venaient à avancer.

Une concurrence européenne encore discrète

Le PSG n’est pas le seul club à suivre la progression de Guéla Doué. Plusieurs formations italiennes et allemandes surveillent également son profil. Mais selon nos informations, aucune d’entre elles n’a encore formulé d’offre officielle. Le PSG dispose donc d’une avance concrète dans le dossier, même si Strasbourg conserve pour l’instant la maîtrise des négociations. À 23 ans, Guéla Doué possède un profil particulièrement intéressant.

Capable d’apporter de l’intensité dans son couloir, de se projeter vers l’avant et de participer activement au jeu, le latéral ivoirien présente une marge de progression importante. Son expérience en Ligue 1 constitue également un avantage pour le PSG, qui pourrait recruter un joueur déjà habitué aux exigences du championnat français. La polyvalence du défenseur et sa capacité à évoluer dans différents systèmes pourraient aussi séduire le staff parisien.

Le PSG devra gonfler son offre pour Doué

À ce stade, le RC Strasbourg n’a pas l’intention de céder face aux premières approches. Le PSG devra donc probablement revoir son offre à la hausse pour espérer convaincre les dirigeants alsaciens s’il veut se renforcer au poste de latéral droit. Ce n’est pas la priorité du moment.

L’ouverture du joueur représente toutefois un élément favorable pour Paris. Reste désormais à savoir si le club de la capitale décidera d’accélérer une troisième fois. À ce stade, ce n’est pas le cas.