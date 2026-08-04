La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’ASSE souhaite recruter Camilo Mena, elle devra peut-être sacrifier un joueur méritant de l’effectif actuel des Verts.

L’ASSE poursuit son travail pour renforcer l’effectif d’Ian Cathro avant le début de la saison de Ligue 2. Parmi les pistes étudiées figure celle de Camilo Mena, ailier international colombien de 23 ans évoluant au Lechia Gdańsk.

Une place d’extra-communautaire à libérer à l’ASSE ?

Auteur d’une saison remarquée en Pologne, le joueur possède un profil susceptible d’apporter de la percussion et de la créativité aux Verts. Mais au-delà du prix demandé et de la concurrence étrangère, un obstacle réglementaire pourrait compliquer sérieusement l’opération.Sur X, le supporter stéphanois Dylan Dusart a soulevé un point important concernant la situation administrative du Colombien : « Joueur extra-communautaire, sauf tour de magie. Ça implique une vente de Ben Old ou de Mahmoud Jaber, deux joueurs blessés jusqu’à la fin du mercato. »

En Ligue 2, le nombre de joueurs extra-communautaires est limité. L’arrivée de Camilo Mena pourrait donc contraindre l’ASSE à libérer une place dans son effectif. Deux noms ressortent naturellement : Ben Old et Mahmoud Jaber. Les deux joueurs sont actuellement blessés, mais ils restent des éléments importants du projet stéphanois. Leur situation pourrait toutefois devenir un facteur déterminant dans les dernières semaines du mercato.

Ben Old ou Mahmoud Jaber, un choix difficile

Ben Old est absent en raison d’une blessure à la cheville et son indisponibilité pourrait se prolonger. L’international néo-zélandais avait pourtant montré des qualités intéressantes depuis son arrivée dans le Forez et conserve une réelle valeur sportive. Mahmoud Jaber traverse lui aussi une période délicate sur le plan physique. Touché aux adducteurs, le milieu de terrain a néanmoins repris l’entraînement mardi, une évolution encourageante pour Ian Cathro. Le départ de l’un des deux joueurs constituerait donc un choix délicat. D’autant que l’ASSE ne semble pas vouloir se séparer de ses éléments importants uniquement pour répondre à une contrainte administrative.

L’intérêt de l’ASSE pour Camilo Mena semble donc se heurter à plusieurs difficultés : son prix, la concurrence et la question du quota de joueurs extra-communautaires. Le club stéphanois devra peut-être choisir entre conserver Ben Old et Mahmoud Jaber ou ouvrir la porte à l’un d’eux pour faciliter l’arrivée de l’ailier colombien. Pour l’instant, aucun départ n’est acté. Le retour de Jaber à l’entraînement pourrait même modifier les réflexions du club. Mais si l’ASSE accélère réellement pour Camilo Mena, la gestion des places extra-communautaires pourrait rapidement devenir l’un des grands dossiers de cette fin de mercato.