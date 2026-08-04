Annoncé comme le futur latéral gauche du FC Nantes, Yanis Zouaoui (Le Havre, 28 ans) n’inspire pas une totale confiance aux supporters.

Le FC Nantes cherche toujours à renforcer son couloir gauche et Yanis Zouaoui apparaît comme une piste sérieuse. Le défenseur du Havre, actuellement en stage en Angleterre avec son équipe, pourrait prochainement débarquer chez les Canaris.

Des qualités offensives mais des doutes derrière

Si son arrivée est toujours en négociations, certains supporters du FC Nantes ont voulu se renseigner davantage sur le joueur et son profil. Et les avis récoltés auprès des suiveurs du HAC ne sont pas tous emballés. Premier point positif qui ressort : l’investissement de Yanis Zouaoui. Les supporters havrais saluent notamment son professionnalisme et sa combativité.

« Un bon joueur encore en apprentissage du haut niveau. Il a fait deux saisons en L1 au HAC. Il ne lâche rien et donne tout ce qu’il a », résume l’un d’eux sur X. Un état d’esprit qui pourrait correspondre aux attentes d’un FC Nantes version Ligue 2, où la combativité sera indispensable pour viser une remontée rapide. Si son apport offensif est régulièrement mis en avant, avec notamment un bon pied gauche et une capacité à participer aux phases offensives, certaines interrogations concernent son comportement défensif.

Un pari à relancer au FC Nantes en Ligue 2 ?

Un supporter du Havre résume : « Bon joueur offensivement, bon pied gauche. Tendance à laisser des boulevards derrière lui sur les phases défensives. Juste pour la L1, mais j’imagine qu’en L2 il sera beaucoup mieux. » Une analyse qui souligne le principal défi de Zouaoui : réussir à trouver le bon équilibre entre son activité offensive et sa rigueur défensive.

Après deux saisons passées au plus haut niveau avec Le Havre, Yanis Zouaoui possède une expérience intéressante du championnat français. Son profil offensif pourrait être un atout pour Michel Der Zakarian, à condition de gommer certaines faiblesses dans les duels et le placement. Le FC Nantes semble donc prêt à miser sur un joueur capable d’apporter immédiatement dans le jeu, mais qui devra aussi rassurer dans son propre camp. Le dossier avance, mais les supporters nantais attendent désormais de voir si le latéral havrais peut devenir une vraie valeur sûre chez les Canaris.