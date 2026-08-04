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PSG : Luis Enrique hausse déjà le ton et écarte un Mondialiste ! 

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 11:20
Khalil Ayari (PSG)

A quelques heures de son premier match amical contre Majorque sur le banc du PSG, Luis Enrique a décidé de mettre à l’écart l’un de ses jeunes joueurs.

Luis Enrique a déjà envoyé un message fort à son groupe. L’entraîneur du PSG a décidé de remettre un jeune joueur à disposition du groupe inférieur après des premières observations durant la préparation estivale.

Ayari redescendu après son passage avec les pros du PSG

Le joueur concerné est Khalil Ayari, testé avec les professionnels depuis la reprise. Selon l’insider Abdel Hamed, le jeune attaquant tunisien n’a pas terminé l’intégralité de la semaine d’entraînement avec l’équipe première du PSG. « Après avoir débuté la reprise avec les pros, Khalil Ayari n’a pas fait l’entièreté de la semaine. Jugé assez individualiste et parfois trop agressif dans certains duels, le coach l’a fait redescendre », a expliqué l’insider.

Une décision qui ressemble davantage à un avertissement qu’à une sanction définitive. Luis Enrique souhaite rapidement instaurer ses exigences et rappeler aux jeunes joueurs que le talent ne suffit pas pour s’imposer au plus haut niveau.

La méthode Luis Enrique déjà appliquée au PSG

Ayari avait pourtant profité de cette préparation pour se montrer aux yeux du staff parisien. De retour après la Coupe du Monde 2026 avec la Tunisie, où il n’avait pas disputé la moindre rencontre, le jeune joueur avait travaillé individuellement afin d’être prêt dès la reprise. Mais l’entraîneur espagnol du PSG attend davantage de discipline tactique, de collectif et de maîtrise dans les duels.

Cette décision illustre la méthode du coach parisien : chaque joueur est évalué sur son comportement, son investissement et sa capacité à respecter les consignes. Pour Khalil Ayari, ce retour avec le groupe inférieur doit donc servir de leçon. Le PSG continue de miser sur ses jeunes talents, mais Luis Enrique entend les préparer aux exigences du très haut niveau.

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