La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Remplaçant de Matvey Safonov la saison dernière au PSG, Lucas Chevalier voit son avenir s’obscurcir de jour en jour au mercato estival.

Arrivé au PSG avec de grandes ambitions, Lucas Chevalier n’est pas assuré de poursuivre son aventure dans la capitale. La concurrence et les choix de la direction sportive pourraient rapidement l’obliger à envisager un départ.

Chevalier proposé en Europe… par le PSG ?

Selon Nicolò Schira, Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG cet été. Le gardien français aurait même été proposé à plusieurs clubs de Serie A et de Premier League par un intermédiaire. La raison serait liée à l’avancée du dossier Zion Suzuki. Le PSG travaillerait en effet sur l’arrivée du portier japonais de Parme, un transfert qui pourrait directement impacter la situation de Chevalier.

Selon Fabrizio Romano, Zion Suzuki est très courtisé. Le gardien nippon avait le choix entre la Juventus Turin et le PSG mais sa préférence irait clairement vers le club parisien. Le portier de 23 ans aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre Paris, ce qui faciliterait grandement les négociations contractuelles.

La Juventus garde un œil sur Chevalier

Le dossier Suzuki pourrait toutefois connaître un scénario particulier. La Juventus Turin souhaiterait toujours récupérer le gardien japonais sous la forme d’un prêt sec après son arrivée au PSG. Si Paris refuse cette possibilité, les dirigeants turinois pourraient alors se tourner vers une autre option. Et le nom de Lucas Chevalier figure parmi les alternatives étudiées par le club italien.

Après avoir été doublure de Matvey Safonov la saison dernière, Lucas Chevalier espérait franchir un cap au PSG mais l’arrivée potentielle d’un nouveau concurrent pourrait encore compliquer sa progression. Le gardien de 23 ans doit désormais attendre les décisions parisiennes concernant Zion Suzuki et la future hiérarchie dans les cages. Le mercato estival pourrait donc être décisif pour son avenir.