FC Nantes Mercato : Youssef El Arabi a trouvé un nouveau club

Relégué avec le FC Nantes malgré son expérience et ses quatre petits buts cette saison, Youssef El Arabi n’a pas décidé de tourner la page du football.

Arrivé au FC Nantes à l’été 2025 pour apporter son vécu et son efficacité devant le but, Youssef El Arabi n’aura finalement pas réussi à accompagner les Canaris dans leur opération maintien. L’ancien international marocain a disputé 27 rencontres sous le maillot nantais, avec quatre buts seulement.

Malgré une saison collective difficile conclue par une descente en Ligue 2, le buteur de 39 ans conserve l’envie de poursuivre sa carrière professionnelle. Son passage à Nantes aura surtout représenté un retour en Ligue 1 après plus d’une décennie passée à l’étranger, lui qui avait quitté la France après son éclosion sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen.

Un retour en Grèce, terre de ses exploits

Pour continuer son parcours, Youssef El Arabi a choisi de retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. L’attaquant marocain s’est engagé avec le Marko FC, club évoluant en deuxième division grecque, afin de relever un nouveau challenge à un moment avancé de sa carrière.

Ce choix rappelle forcément ses grandes années avec l’Olympiakos. Entre 2019 et 2024, El Arabi avait marqué les esprits au Pirée en devenant l’un des attaquants étrangers les plus marquants de l’histoire récente du club. Il avait notamment remporté plusieurs titres nationaux et inscrit de nombreux buts sous le maillot des « Thrylos ».

Avant son arrivée à Nantes, le Marocain avait également connu des expériences riches à Grenade en Espagne et à Al-Duhail au Qatar, où il avait affiché des statistiques impressionnantes. Un parcours qui témoigne de la longévité d’un joueur capable de rebondir dans plusieurs championnats.

Nantes garde le souvenir d’un joueur d’expérience

Chez les Canaris, El Arabi n’a pas toujours été utilisé comme un titulaire incontournable, mais avec ses 47 sélections et ses 16 buts avec le Maroc, il incarnait un profil de leader capable d’apporter son vécu dans les moments importants, qui n’a finalement pas vraiment fonctionné.

Son passage à Nantes restera donc associé à une période sportive délicate, marquée par la relégation du club. Pour l’attaquant, l’objectif est désormais différent : continuer à prendre du plaisir sur les terrains et transmettre son expérience dans un nouveau projet.

À 39 ans, Youssef El Arabi n’a donc pas encore rangé les crampons. Après Nantes, c’est une nouvelle page grecque qui s’ouvre pour un buteur qui a déjà beaucoup voyagé, mais qui semble toujours animé par la même envie : marquer.