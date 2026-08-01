FC Nantes : deux nouveaux départs actés chez les Canaris

Le FC Nantes continue de tourner une page après sa relégation en Ligue 2. Cette fois, ce sont deux partenaires historiques qui quittent le navire.

Le mercato ne concerne pas uniquement les joueurs. En coulisses, le FC Nantes doit également gérer les conséquences de sa descente en Ligue 2 sur le plan commercial. Deux partenaires historiques ne figureront plus sur le maillot des Jaune-et-Vert pour la saison 2026-2027.

Comme révélé par Sportune, Les Gars des Eaux et LNA Santé ne poursuivent pas leur collaboration avec le club nantais. Les deux contrats sont arrivés à leur terme et n’ont pas été renouvelés, laissant deux emplacements libres sur la nouvelle tunique des Canaris.

Deux partenaires historiques quittent le FC Nantes

Présent aux côtés du FC Nantes depuis 2021 sous son ancienne identité Groupe AFD, Les Gars des Eaux occupait l’emplacement situé sur la manche gauche du maillot. L’entreprise spécialisée dans la détection de fuites faisait partie des partenaires les plus visibles du club.

De son côté, LNA Santé accompagnait les Canaris depuis 2017. Son logo apparaissait au-dessus de l’écusson et le dernier renouvellement de son partenariat, signé en 2023, courait jusqu’en 2026. L’entreprise nantaise avait alors prolongé son engagement pour trois saisons.

Le FC Nantes n’a pas encore trouvé de remplaçants

Pour l’heure, le FC Nantes n’a annoncé aucun nouveau sponsor pour occuper ces deux espaces laissés vacants sur le maillot. Une situation qui illustre les défis économiques auxquels le club doit faire face après sa relégation en Ligue 2.

Au-delà de ces deux départs, d’autres ajustements ont été opérés dans la grille des partenaires. Pôle Sud/E.Leclerc disparaît également parmi les partenaires officiels, tandis qu’Anvolia change de statut en devenant partenaire premium. En revanche, les principaux partenaires que sont Synergie et Macron, ainsi que les fournisseurs officiels Le Lorec Groupe, Pautric BMW/MINI et Fruidis, poursuivent leur engagement aux côtés des Canaris.

Une conséquence directe de la relégation ?

Si le club n’a pas communiqué sur les raisons de ces fins de partenariat, la relégation en Ligue 2 réduit mécaniquement la visibilité médiatique offerte aux sponsors. Le FC Nantes devra désormais convaincre de nouveaux partenaires d’accompagner son projet sportif, avec l’objectif affiché de retrouver rapidement l’élite du football français.

Ces départs rappellent que la reconstruction du club ne se joue pas seulement sur le terrain, mais également dans les bureaux, où l’équilibre économique sera un élément essentiel de la saison 2026-2027.