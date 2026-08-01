OM Mercato : McCourt a fixé le prix de Paixão, son principal courtisant s’étrangle !

Courtisé par Leeds United, Igor Paixão pourrait déjà quitter l’OM. Mais les exigences financières de Frank McCourt refroidissent sérieusement les ardeurs du club anglais.

Un an après son arrivée à l’OM, Igor Paixão attire les convoitises en Premier League. Selon les informations de Foot Mercato, Leeds United a inscrit l’ailier brésilien sur sa short-list pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival.

Le club anglais, qui souhaite étoffer son attaque après avoir assuré son maintien en Premier League la saison dernière, multiplie les pistes en Ligue 1. Parmi les profils étudiés figure celui d’Igor Paixão, sans toutefois constituer la priorité absolue des dirigeants des Peacocks.

L’OM fixe un prix très élevé

Le principal obstacle à une éventuelle opération reste la valorisation du joueur. D’après Foot Mercato, Frank McCourt ne compte pas brader son ailier et réclame pas moins de 50 millions d’euros pour envisager un départ.

Une somme jugée excessive par Leeds United, qui estime la valeur d’Igor Paixão entre 30 et 35 millions d’euros. L’écart, compris entre 15 et 20 millions d’euros, rend les discussions particulièrement compliquées à ce stade du mercato.

Un mercato déjà animé à Marseille

Cette possible approche intervient alors que l’OM a déjà enregistré plusieurs mouvements offensifs cet été. Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe, Hamed Traoré a été transféré au Genoa, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a pris la direction du Deportivo La Corogne. Un départ supplémentaire dans le secteur offensif obligerait les dirigeants marseillais à réagir rapidement sur le marché des transferts.

Même si Igor Paixão ne représente actuellement que la troisième option sur la liste des recruteurs de Leeds, le dossier reste suivi de près. Reste à savoir si le club anglais acceptera de revoir son offre à la hausse ou si l’OM maintiendra sa position.

À l’heure actuelle, un transfert semble difficilement envisageable sans un rapprochement significatif entre les deux clubs sur le plan financier.