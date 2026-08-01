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FRANCE

RC Lens Mercato : le transfert record de Mamadou Sangaré est officiel !

Par William Tertrin - 1 Août 2026, 18:05
Mamadou Sangaré (RC Lens)

Le RC Lens a officialisé le départ de Mamadou Sangaré vers Brentford. Le milieu malien, révélation de la saison en Ligue 1, s’engage avec le club de Premier League dans le cadre d’un transfert record pour les deux clubs.

Après une première saison exceptionnelle sous les couleurs sang et or, conclue par une Coupe de France et une deuxième place en championnat, Mamadou Sangaré ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en Angleterre. Le joueur de 24 ans quitte Lens après 33 apparitions et rejoint Brentford avec un contrat de cinq ans, assorti d’une année supplémentaire en option.

Arrivé en Artois après son passage au Rapid Vienne, l’international malien s’est rapidement imposé comme un cadre du milieu lensois grâce à son volume de jeu, sa qualité technique et son impact à la récupération. Avec cette vente majeure de 48 millions d’euros hors bonus, le Racing réalise une opération historique et permet à Sangaré de poursuivre son ascension dans le championnat anglais.

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