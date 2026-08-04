ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour les Verts avant Sochaux !

L’ASSE abordera son déplacement à Sochaux avec un effectif diminué, contrairement au promu franc-comtois.

Pour son premier match de la saison 2026-2027, l’AS Saint-Étienne se déplacera ce samedi (20h45) sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard, promu en Ligue 2 cette saison. Si l’entraîneur forézien, Ian Cathro, doit composer avec de nombreuses absences pour ce premier rendez-vous officiel (Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Ben Old, Paul Eymard et Nadir El Jamali), son homologue sochalien, Vincent Hognon, apparaît beaucoup plus épargné.

Aucun absent à signaler côté Sochalien !

Avant la réception des Verts, l’entraîneur du FC Sochaux devrait disposer d’un groupe au complet, ou presque. Le promu abordera cette rencontre avec ses six recrues estivales, parmi lesquelles Ethan Cortes, Samy Baghdadi, Mathis Clairicia, Landry Nomel, Saad Agouzoul et Victor Lobry, ancien milieu de terrain de l’ASSE. De quoi offrir à Vincent Hognon plusieurs solutions pour tenter de réussir les débuts des Lionceaux en Ligue 2.