OL : 5 absents contre le Sparta Prague, Fonseca annonce un gros coup dur pour une recrue

L’OL est loin d’être au complet pour affronter ce mardi (20h) le Sparta Prague lors du troisième tour aller de qualification pour la Ligue des champions.

L’Olympique Lyonnais débutera sa saison ce mardi (20h) sur la pelouse du Sparta Prague à l’occasion du troisième tour aller de qualification pour la Ligue des champions. Pour cette première manche, l’entraîneur des Gones, Paulo Fonseca, devra composer avec cinq absents : Felix Bacher, non qualifié, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, suspendus, ainsi que Mads Bidstrup et Pavel Sulc, blessés.

Bidstrup déjà incertain pour le retour

Présent ce lundi soir en conférence de presse à la veille de cette rencontre, le technicien portugais a donné des nouvelles de ses deux joueurs blessés. Il a notamment annoncé que Mads Bidstrup, arrivé cet été à Lyon, ne devrait pas non plus être disponible pour le match retour face au Sparta Prague. « Pavel Sulc est blessé au niveau du genou. Il a une inflammation. Il est revenu plus tard car il était à la Coupe du Monde. Il voulait jouer ce match, j’en suis certain, mais c’est impossible. Nous savons que Pavel a fait une grande saison lors du dernier exercice. C’est un joueur que beaucoup de clubs aiment. La valeur de Pavel en Europe est grande aujourd’hui. Je sais que des clubs sont attentifs à sa situation. Mads Bidstrup est en délicatesse avec un cartilage au genou. Je ne pense pas la semaine prochaine, mais j’espère que la semaine d’après, il pourra recommencer le travail pour être vite de retour. »

Le groupe de l’OL : Greif, Deschamps, Konan – Abner, Kluivert, Mata, Kango, Ouédraogo, Kamara, Maitland-Niles – Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Nartey – Nuamah, Fofana, Openda, Duranville, Boudache, Himbert.