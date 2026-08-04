ASSE Mercato : un attaquant est arrivé en toute discrétion

Le mercato de l’AS Saint-Étienne ne se résume pas aux renforts destinés à Ian Cathro et à l’équipe première. En parallèle des dossiers les plus médiatiques, les dirigeants stéphanois poursuivent un travail de fond avec une stratégie bien définie : attirer de jeunes joueurs à fort potentiel afin d’alimenter progressivement la réserve, puis, à terme, l’effectif professionnel.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports, cette politique de post-formation est devenue une véritable priorité. Si les résultats n’ont pas encore été à la hauteur des attentes, les dirigeants continuent de miser sur ce modèle, convaincus qu’il finira par porter ses fruits.

Une dixième recrue de post-formation en un an

L’été 2025 avait lancé cette nouvelle politique avec les arrivées de Lassana Traoré (18 ans, Diambars FC), Strahinja Stojkovic (18 ans, Étoile Rouge de Belgrade), Joshua Duffus (19 ans, Brighton & Hove Albion) et Modibo Sissoko (19 ans, Guidars FC).

L’hiver 2026 a confirmé cette orientation avec les signatures du prometteur international estonien Marten-Chris Paalberg (17 ans, JK Vaprus Pärnu) et du milieu offensif marocain Adam Baallal (19 ans, FUS Rabat).

Cet été, l’ASSE a encore accéléré avec David Mimbang (17 ans), Lucas Reynaud (17 ans, Stade Brestois), meilleur buteur de sa génération en U17 Nationaux, ainsi que le défenseur central belge Jediaël Mbambi (17 ans, Royal Antwerp).

Au total, neuf recrues de post-formation avaient rejoint le Forez en l’espace d’un an. Une dixième est désormais arrivée dans la plus grande discrétion.

Cette politique n’a toutefois pas encore produit les effets espérés. Jusqu’à présent, seul Joshua Duffus est véritablement parvenu à montrer des qualités lui permettant de goûter au groupe professionnel. Les autres recrues poursuivent leur développement avec la réserve, sans avoir encore franchi le cap.

Lamine Sonko renforce déjà la réserve

Lors du tournoi européen U21 organisé au Centre Technique Bretagne Henri-Guérin de Ploufragan, un nouveau visage est apparu dans les rangs de l’équipe réserve dirigée par Sylvain Gibert : celui de Lamine Sonko.

Âgé de 22 ans, l’attaquant sénégalais arrive en provenance de Jura Sud, qu’il avait rejoint en janvier 2025 après avoir été formé à l’AS Dakar Cœur. Les observateurs de l’ASSE le connaissent déjà bien puisqu’il a affronté la réserve stéphanoise à deux reprises la saison passée en National 3.

Le 13 décembre 2025, lors du match aller dans le Jura, Sonko avait ouvert le score dès la 6e minute d’une tête avant que les deux équipes ne se quittent sur un nul (1-1). Titulaire, il avait disputé 80 minutes. Au retour, le 19 avril à L’Étrat, il avait cette fois joué l’intégralité de la rencontre, conclue sur un score vierge (0-0).

Revenu progressivement d’une rupture des ligaments croisés subie le 19 février 2025, Sonko a réalisé une saison convaincante. Malgré cette grave blessure, il a disputé 22 des 26 rencontres de National 3, dont 19 comme titulaire, pour un total de 1 715 minutes.

Son arrivée répond également à un besoin bien identifié. La réserve stéphanoise a perdu plusieurs éléments offensifs ces dernières semaines avec les départs de Jibril Othman vers Pau FC et d’Enzo Mayilla à Dunkerque. Le probable transfert de Djylian N’Guessan pourrait encore réduire les solutions offensives de Sylvain Gibert, rendant le recrutement d’un avant-centre indispensable.

Reste désormais à savoir si Lamine Sonko saura s’imposer dans le Forez. Son nom rappellera forcément quelques souvenirs aux plus anciens supporters stéphanois, puisqu’un autre Lamine, Lamine Sakho, avait porté le maillot vert entre 2005 et 2006. L’ancien international sénégalais n’avait toutefois jamais réussi à s’imposer à Saint-Étienne, avec seulement 17 apparitions en Ligue 1 et un unique but inscrit, face à Toulouse en mai 2005.

À 22 ans, Lamine Sonko arrive avec un parcours bien différent, mais aussi avec l’ambition de saisir sa chance. Dans un projet où la réserve occupe une place centrale dans le développement des talents, il tentera de convaincre qu’il peut, lui aussi, gravir les échelons jusqu’à l’équipe première.