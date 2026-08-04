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Stade Rennais Mercato : Haise freine un coup XXL en Premier League ! 

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 13:40
Abdelhamid Aït-Boudlal (Stade Rennais)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Pressenti pour accompagner Charlie Cresswell en charnière centrale cette saison au Stade Rennais, Abdelhamid Aït-Boudlal (20 ans) intéresse la Premier League.

Le Stade Rennais pourrait bientôt être confronté à un dossier délicat. Alors qu’Abdelhamid Aït-Boudlal semble avoir une carte importante à jouer dans l’effectif de Franck Haise, un grand club londonien aurait décidé d’accélérer pour recruter le jeune défenseur marocain.

Haise compte sur lui avec Cresswell

Selon l’insider Jonathan, la situation s’est récemment accélérée autour d’Abdelhamid Aït-Boudlal. « Il y a un grand club londonien qui fait le forcing. Rennes a bien reçu une offre, refusée car il ne veut pas voir partir Aït-Boudlal. Néanmoins, son agent pousse très fort », explique la source. Le club breton aurait donc déjà repoussé une première approche venue d’Angleterre. Une décision qui témoigne de l’importance accordée au défenseur de 20 ans dans le projet rennais.

Pressenti pour accompagner Charlie Cresswell dans la charnière centrale cette saison, Aït-Boudlal pourrait rapidement devenir une solution majeure pour Franck Haise. Son profil, sa jeunesse et sa marge de progression correspondent aux ambitions du Stade Rennais, qui souhaite construire une équipe capable de retrouver les premières places.

L’agent pousse, la prolongation s’éloigne

Le départ du jeune défenseur obligerait également le Stade Rennais à revoir ses plans dans un secteur où plusieurs mouvements sont encore possibles. Franck Haise aurait donc fait savoir qu’il ne souhaitait pas perdre son joueur durant ce mercato. Le dossier serait toutefois loin d’être réglé. Toujours selon Jonathan, l’entourage du joueur ferait fortement pression pour étudier les opportunités venues de Premier League.

La situation contractuelle pourrait également compliquer les discussions. Une prolongation avait été évoquée il y a plusieurs mois, mais cette piste ne semblerait plus d’actualité. « En l’état actuel, il n’y aura pas de prolongation de contrat évoquée il y a quelques mois », précise la source. Le Stade Rennais se retrouve donc face à un choix délicat : conserver un joueur que Franck Haise souhaite intégrer à son projet ou écouter les offres afin d’éviter que la situation contractuelle ne devienne un problème.

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