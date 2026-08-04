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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : le PSG envoie un Mondialiste en Ligue 2

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 14:00
Khalil Ayari
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

L’ASSE et le FC Nantes sont prévenus : Dunkerque sera un rival sérieux pour la Montée en Ligue 1 cette saison. 

L’ASSE et le FC Nantes ne seront pas seuls en Ligue 2 cette saison. Dunkerque continue de renforcer son effectif et affiche clairement ses ambitions pour la saison à venir.

Le PSG et Dunkerque ont un accord pour Ayari 

Après avoir attiré Steven Nzonzi, le club nordiste s’apprête à accueillir un nouveau renfort venu du PSG. Khalil Ayari (21 ans) devrait rejoindre Dunkerque sous la forme d’un prêt, dans le but d’obtenir davantage de temps de jeu.Selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain et Dunkerque se sont entendus pour le prêt de l’ailier tunisien.

Khalil Ayari avait repris la préparation avec le groupe professionnel de Luis Enrique ces dernières semaines, mais l’absence de perspectives immédiates avec l’équipe première parisienne pousse le club à privilégier un prêt pour poursuivre son développement. Une opportunité idéale pour le joueur, qui va découvrir un championnat de Ligue 2 où il pourra accumuler les minutes.

Une L2 relevée pour l’ASSE et le FC Nantes 

Même s’il n’a encore jamais disputé de rencontre avec l’équipe première du PSG, Ayari possède déjà une expérience internationale. L’ailier compte 4 sélections avec la Tunisie et faisait partie du groupe convoqué pour la Coupe du monde 2026 par Sabri Lamouchi. Le jeune Parisien n’a toutefois pas participé aux trois matchs de la phase de poules des Aigles de Carthage, restant sur le banc durant la compétition.

Avec cette arrivée, Dunkerque confirme son statut de prétendant sérieux à la montée. Après avoir réussi à attirer un joueur aussi expérimenté que Steven Nzonzi, champion du monde 2018, le club maritime ajoute désormais un profil jeune, explosif et habitué aux exigences du haut niveau. Une nouvelle menace pour l’ASSE et le FC Nantes, annoncés parmi les favoris pour retrouver la Ligue 1 cette saison. La course à la montée s’annonce donc particulièrement relevée avec des Canaris et des Verts qui devront également composer avec des concurrents ambitieux.

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