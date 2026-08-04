Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors qu’un ancien du FC Nantes Imran Louza pourrait revenir en France, Kelvin Aman pourrait quitter les Canaris au mercato.

Le mercato du FC Nantes pourrait connaître plusieurs mouvements dans les prochaines semaines… de près ou de loin. Alors qu’un ancien Canari se rapproche d’un retour en France, un cadre actuel du vestiaire pourrait lui prendre le chemin de la sortie.

🔵⚪️ EXCL – Le Paris FC fonce sur Imran Louza!



🇲🇦 Les Parisiens sont très intéressés par le profil du Marocain de Watford FC qui figure en tête de liste avec un autre milieu central dont le nom n’a pas encore filtré.



🔄 Contact en cours pour trouver l’ouverture sur les… pic.twitter.com/kCh0zUt4E3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2026

Louza bientôt de retour en Ligue 1 ?

Parti du FC Nantes en 2021 pour rejoindre Watford, Imran Louza pourrait retrouver le championnat français cet été. Selon Sacha Tavolieri, le Paris FC est très intéressé par le profil du milieu de terrain marocain. Le joueur de 27 ans figurerait même en tête de liste des priorités parisiennes pour renforcer l’entrejeu.

« Le Paris FC fonce sur Imran Louza. Les Parisiens sont très intéressés par le profil du Marocain de Watford FC qui figure en tête de liste avec un autre milieu central dont le nom n’a pas encore filtré. Contact en cours pour trouver l’ouverture sur les conditions personnelles », a expliqué le journaliste. Après plusieurs saisons en Angleterre, un retour en Ligue 1 pourrait donc permettre à Louza de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît parfaitement.

Amian suivi par Monza

De son côté, le FC Nantes pourrait perdre Kelvin Amian. Selon Rudy Galetti, l’AC Monza a coché le nom du latéral droit nantais pour renforcer son effectif en Serie A. Arrivé chez les Canaris avec une solide expérience du championnat italien après son passage à Spezia, Amian possède encore une belle cote sur le marché. Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2028, le défenseur de 28 ans n’est pas forcément poussé vers la sortie, mais un départ reste envisageable durant ce mercato.

Avec la descente en Ligue 2, le FC Nantes doit composer avec un contexte économique différent et pourrait être amené à ajuster son effectif. Entre les opportunités de retour d’anciens talents comme Louza et les possibles départs de joueurs expérimentés comme Amian, les prochaines semaines pourraient encore réserver plusieurs mouvements chez les Canaris.