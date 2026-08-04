Auteur d’une préparation estivale de haute volée, Esteban Lepaul (26 ans) sait déjà quand il quittera le Stade Rennais.

Esteban Lepaul a franchi un nouveau cap durant la préparation estivale. L’ancien Angevin a notamment marqué les esprits en inscrivant un triplé face à Galatasaray (3-3), confirmant son importance grandissante dans le projet ambitieux du Stade Rennais.

Lepaul, une saison pour faire exploser sa valeur

Ses performances ont naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs mais le Stade Rennais n’entend pas ouvrir la porte cet été. Franck Haise s’est montré particulièrement clair sur le sujet : « Estéban a prolongé, il a envie de faire cette saison, d’en faire encore une plus belle, vivre la Coupe d’Europe, ce n’est pas d’actualité et on est très aligné là-dessus. Il n’y a pas de discussions sur ça », avait récemment expliqué l’entraîneur du club breton. La position du Stade Rennais est donc ferme : Esteban Lepaul doit rester afin de poursuivre sa progression, de découvrir la Coupe d’Europe et de s’imposer comme l’un des leaders offensifs de l’équipe. Mais cette stabilité pourrait aussi servir les intérêts du club sur le plan financier.

Une nouvelle saison réussie, notamment sur la scène européenne, pourrait considérablement faire grimper la valeur du buteur. Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs laissé entendre que les dirigeants rennais pourraient déjà anticiper une vente importante dans un an : « Désolé mais j’ai en souvenir les tweets de certains Rennais sur le tarif de la vente de Lepaul. J’espère que ces mêmes Rennais réalisent ce que le club va prendre dans un an. » Une déclaration qui laisse imaginer un scénario bien précis : le Stade Rennais conserverait son attaquant durant la saison 2026-2027 avant d’envisager un transfert à l’été 2027, avec l’objectif de réaliser une très belle opération financière.

Haise compte sur son nouveau leader au Stade Rennais

Pour l’heure, Esteban Lepaul reste pleinement concentré sur son aventure rennaise. Ses performances estivales renforcent même son statut dans l’effectif. Franck Haise a récemment salué son évolution, aussi bien devant le but que dans le jeu. « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer. En tout cas, il est dans une évolution constante, d’abord parce qu’il marque, mais dans le jeu aussi avec ses déplacements », avait confié le technicien.

Le coach du Stade Rennais avait également insisté sur la diversité des qualités affichées par son attaquant : « Ce n’est pas anodin de marquer trois buts ici, surtout qu’ils sont dans un style différent. Il continue à avancer. » Le message est donc double : Lepaul ne devrait pas bouger cet été et pourrait devenir l’un des visages du Stade Rennais cette saison. Mais si sa progression se confirme, son avenir pourrait être relancé dès l’été prochain.