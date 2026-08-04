OM : Marseille fixe un prix XXL pour boucler sa grosse vente !

Sous pression sur le plan financier, l’OM n’écarte pas un départ d’Igor Paixão cet été. La direction phocéenne a toutefois fixé une exigence élevée pour son ailier brésilien, suivi en Premier League.

Au moins 35 M€ réclamés pour Paixão

Recruté 30 M€ à Feyenoord l’été dernier, Igor Paixão pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Onze Mondial, qui relaie L’Équipe, Aston Villa est venu aux renseignements après Leeds.

L’OM ne ferme pas la porte à une vente, malgré la volonté du Brésilien de rester sur les bords de la Canebière. Il faudra néanmoins proposer au moins 35 M€ pour ouvrir les discussions. Une opération de cette ampleur offrirait une marge de manœuvre bienvenue à la nouvelle direction olympienne.

De Lange bloqué dans l’attente de Rulli

Le dossier des gardiens reste également très indécis. Marseille a repoussé deux offres de Twente pour Jeffrey de Lange, qui aurait pourtant apprécié retrouver son ancien club. Ce refus est directement lié à l’avenir de Geronimo Rulli, susceptible de rejoindre Manchester City.

Si l’Argentin venait à partir, De Lange pourrait être promu numéro un. L’OM préfère donc conserver ses options en attendant le dénouement de ce dossier, alors qu’un rebondissement avait déjà relancé le chantier du futur gardien.

La piste Ntcham n’a pas abouti

Dans l’entrejeu, le club phocéen a également étudié la possibilité de recruter Olivier Ntcham. Cette piste est désormais refermée, les deux parties n’étant pas parvenues à trouver un accord.

L’OM a étudié un temps la piste menant à Olivier Ntcham. Celle-ci n’a finalement pas abouti, faute d’accord entre les deux parties. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2084627225609974249

Aguerd dans l’attente, Medina prêt à rester

Nayef Aguerd ne serait pas opposé à un départ vers Al-Sadd, mais l’interdiction de recrutement frappant le club qatari bloque pour l’instant l’opération. Le défenseur marocain disposerait aussi d’une proposition venue d’Arabie saoudite.

Facundo Medina pourrait, lui, poursuivre l’aventure à Marseille. Le Bayer Leverkusen a finalement concentré ses efforts sur Miguel Gutierrez et l’international argentin ne verrait aucun inconvénient à rester une saison supplémentaire à l’OM.