Le gros retour en Ligue 1 prend forme au milieu !

Le Paris FC aurait placé Imran Louza tout en haut de sa liste pour renforcer son entrejeu. Après une saison pleine avec Watford, l’ancien Nantais pourrait retrouver la Ligue 1, six ans après son départ pour l’Angleterre.

Louza érigé en priorité par le Paris FC

Selon les informations relayées par Tribune Nantaise, le Paris FC est passé à l’action pour Imran Louza. Le milieu marocain figurerait en tête de la liste francilienne, aux côtés d’un autre joueur dont l’identité n’a pas filtré.

Des contacts sont déjà en cours afin de trouver une ouverture dans ce dossier. L’opération ne s’annonce toutefois pas évidente puisque le natif de Nantes reste sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2028.

Une saison à 16 contributions décisives

À 27 ans, Louza sort d’un exercice particulièrement abouti en Championship. Utilisé dans un rôle de relayeur, le pur produit de la formation nantaise a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en 42 rencontres. Des performances qui avaient déjà poussé deux clubs à se positionner sur l’ancien Canari.

Sa cote atteint désormais 14 M€ sur Transfermarkt, son plus haut niveau en carrière. Une valorisation qui confirme son retour au premier plan après son passage à Lorient en 2024, avant de retrouver les Hornets.

Le mercato bouge aussi du côté du FC Nantes

Le nom de Louza reste forcément associé à la maison Jaune et Verte, où il avait franchi toutes les étapes avant de rejoindre Watford en 2021. Dans le même temps, un autre mouvement se dessine dans l’entrejeu nantais, avec un possible départ vers Pau.

INFO OUEST-FRANCE. Mercato : un milieu de terrain du FC Nantes vers Pau ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2083946185228726405

Un retour en France encore à négocier

Louza connaît déjà parfaitement la Ligue 1, où il avait disputé deux saisons avec le FC Nantes avant son envol outre-Manche. Son expérience et sa capacité à se montrer décisif en font un profil séduisant pour le Paris FC.

Reste désormais à convaincre Watford de lâcher son métronome. Les discussions engagées doivent permettre de mesurer la faisabilité financière d’un transfert qui offrirait à Imran Louza un retour dans le championnat qui l’a vu éclore.