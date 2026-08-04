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FRANCE

RC Lens : une nouvelle piste au milieu malgré un secteur déjà renforcé

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 16:22
RC Lens : une nouvelle piste au milieu malgré un secteur déjà renforcé

Le RC Lens ne semble pas avoir terminé son recrutement dans l’entrejeu. Malgré plusieurs arrivées récentes, les Sang et Or suivraient Adama Camara, le milieu défensif du Paris FC, également courtisé à l’étranger.

Adama Camara dans le viseur lensois

Après Michaël Cuisance et Yacine Titraoui, le RC Lens pourrait encore renforcer son milieu de terrain. D’après les informations relayées par Lensois.com, la cellule de recrutement artésienne suit de près Adama Camara.

Âgé de 29 ans, le joueur du Paris FC évolue principalement au poste de milieu défensif. Sa polyvalence lui permet également de dépanner dans l’axe de la défense. Titulaire indiscutable dans la capitale, il pourrait changer d’air cet été.

Un entrejeu déjà remodelé

Cette piste intervient alors que Lens a déjà compensé les départs d’Adrien Thomasson et de Mamadou Sangaré. Michaël Cuisance a rejoint l’effectif, tout comme Yacine Titraoui, recruté au Sporting Charleroi pour 8 M€ et engagé pour cinq saisons.

Andrija Bulatovic devrait aussi bénéficier d’un temps de jeu plus important cette saison. De son côté, Amadou Haidara poursuit son retour progressif après son intervention chirurgicale. L’intérêt pour Camara témoigne donc de la volonté lensoise de disposer de plusieurs solutions dans ce secteur.

Nice et le PSV également intéressés

Le RC Lens n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Nice, le PSV Eindhoven ainsi que plusieurs formations étrangères seraient également intéressés par le profil du Parisien.

Les Sang et Or explorent régulièrement des pistes portant le même prénom, à l’image d’Adama Guira, déjà étudié par le club artésien. Pour Adama Camara, aucun accord ni offre n’est encore évoqué à ce stade.

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