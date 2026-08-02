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FRANCE

RC Lens : Danso gâche son entrée avec Tottenham en trois minutes

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 10:27
RC Lens : Danso gâche son entrée avec Tottenham en trois minutes

Kevin Danso a vécu une reprise particulièrement délicate avec Tottenham face à Chelsea. Entré à la pause, l’ancien défenseur du RC Lens a été exclu seulement trois minutes plus tard, sans toutefois empêcher les Spurs de s’imposer.

Un contrôle manqué qui coûte cher

Remplaçant au coup d’envoi du quatrième match de préparation estivale de Tottenham, Kevin Danso a été lancé à la pause par Roberto De Zerbi. L’international autrichien a remplacé Jan Paul van Hecke alors que les Spurs et Chelsea étaient dos à dos (1-1).

Mais son entrée a rapidement tourné au cauchemar. Sur une passe d’Archie Gray, l’ancien Lensois a manqué son contrôle, permettant à Joao Pedro de filer vers le but. Danso a chuté en tentant de se reprendre et a entraîné l’attaquant des Blues avec lui. En position de dernier défenseur, il a immédiatement été exclu, comme le rapporte Lensois.com.

Tottenham arrache malgré tout la victoire

Réduits à dix pendant plus de 40 minutes, les Spurs ont résisté avant de faire la différence dans les arrêts de jeu. Également entré à la pause, Richarlison a offert la victoire à Tottenham à la 90e+2 minute. Sandro Tonali avait auparavant ouvert le score dès la 17e minute, avant l’égalisation rapide d’Estevao Willian (21e).

Le succès atténue donc la mésaventure de Danso, dont la préparation est freinée par cette expulsion précoce. À 27 ans, le défenseur autrichien est aujourd’hui valorisé à 20 M€, après avoir atteint 25 M€ lors de ses meilleures saisons.

Un été plus heureux pour le RC Lens

Cette soirée contraste avec la préparation réussie de son ancien club. Le RC Lens, où Danso avait considérablement augmenté sa cote, a remporté la Como Cup face à Villarreal et reste invaincu cet été.

Pur produit de plusieurs formations européennes avant de s’affirmer en Artois, Danso avait franchi un cap majeur chez les Sang et Or. Son dossier au RC Lens avait longtemps animé l’actualité du mercato. Cette fois, c’est pour une entrée en jeu complètement manquée qu’il refait parler de lui.

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