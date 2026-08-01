RC Lens : la compo de Toppmöller pour la finale de la Como Cup face à Villarreal

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Villarreal en finale de la Como Cup.

Ce samedi soir, le RC Lens affronte Villarreal en finale de la Como Cup. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Dino Toppmöller. Coup d’envoi à 20 heures.

La compo du RCL

Gorgelin – Antonio, Ganiou, Nawrocki – Abdulhamid, Cuisance, Bulatovic, Udol – Thauvin (cap), Édouard, Sima.