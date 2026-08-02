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FRANCE

PSG : Paris prend une longueur d’avance dans son duel avec la Juventus

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 11:08
PSG : Paris prend une longueur d’avance dans son duel avec la Juventus

Le PSG accélère dans le dossier Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme. Malgré la concurrence de la Juventus Turin, le club de la capitale aurait désormais une réelle avance grâce au projet présenté au joueur.

Le PSG poursuit ses échanges pour Suzuki

Très en vue avec le Japon lors de la Coupe du monde, Zion Suzuki a tapé dans l’œil de Luis Campos et de Luis Enrique. Selon les informations relayées par Foot01, les discussions se poursuivent entre le PSG, Parme et l’entourage du gardien de 23 ans afin de trouver un accord.

Le double champion d’Europe en titre serait désormais en pole position devant la Juventus Turin. Paris a présenté son projet à l’international japonais et se tient prêt à accélérer auprès du club italien, où Suzuki évolue actuellement.

La première offre de la Juventus repoussée

La Juventus a également avancé ses pions et propose au Japonais une place de titulaire dès la saison prochaine. Un argument fort, mais qui ne suffirait pas encore à inverser la tendance. La première proposition turinoise aurait par ailleurs été refusée par Parme.

La valeur marchande de Suzuki atteint désormais 30 M€ selon Transfermarkt. Elle n’était encore que de 2,5 M€ à l’été 2024, avant son arrivée à Parme et sa progression rapide en Italie.

Un recrutement pensé pour l’avenir

Ce dossier ne remettrait pas immédiatement en cause la hiérarchie des gardiens parisiens. Le plan du PSG serait de recruter Suzuki avant de le prêter dans la foulée, avec l’idée de le récupérer en 2027-2028.

Luis Enrique souhaite conserver Matvey Safonov, tandis que Lucas Chevalier devrait également rester pour tenter de s’imposer. La direction parisienne continue de croire au potentiel de l’ancien Lillois, recruté pour 40 M€ à l’été 2025. L’arrivée de Suzuki s’inscrirait donc dans une stratégie à long terme, destinée à sécuriser un élément prometteur sans bouleverser immédiatement l’effectif. Un dossier à suivre dans l’actualité du PSG.

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