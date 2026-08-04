Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le transfert de Randal Kolo Muani du PSG à la Juventus Turin va rapporter un petit pactole au FC Nantes.

Le départ de Randal Kolo Muani du PSG vers la Juventus Turin ne va pas seulement concerner les deux clubs impliqués. Alors que l’attaquant français s’apprête à poursuivre sa carrière en Italie, son ancien club va toucher une indemnité grâce aux mécanismes liés à la formation.

Le FC Nantes récupère près de 2 M€ avec bonus !

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le FC Nantes, actuellement en Ligue 2 et confrontés à des contraintes financières importantes.D’après les informations de Sportune, le FC Nantes devrait percevoir 1,25 million d’euros immédiatement grâce au transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin.

Les bonus pourraient également permettre aux Canaris d’ajouter 400 000 euros supplémentaires à cette somme. Une manne financière loin d’être négligeable pour un club qui doit désormais gérer un budget plus serré après sa relégation en deuxième division. Formé à la Jonelière avant de rejoindre l’Eintracht Francfort puis le PSG, Randal Kolo Muani continue donc d’aider indirectement le FC Nantes.

Un coup de pouce au bon moment pour Kita

Cette rentrée d’argent pourrait permettre au club de Waldemar Kita de disposer d’un peu plus de marge dans son mercato estival, alors que Michel Der Zakarian cherche à construire un effectif capable de jouer la remontée en Ligue 1. Même après son départ, Kolo Muani reste une belle réussite du centre de formation nantais.

Les Canaris continuent ainsi de récolter les fruits du travail effectué avec l’attaquant, devenu international français et finaliste de la Coupe du monde. Pour le FC Nantes, chaque recette supplémentaire compte dans une saison où l’objectif principal sera de retrouver rapidement l’élite.