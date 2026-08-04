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FRANCE

FC Nantes : Un ancien Canari rebondit en Serie A après Valence

Par Louis Chrestian - 4 Août 2026, 21:22
FC Nantes : Un ancien Canari rebondit en Serie A après Valence

Après une fin de parcours mouvementée à Valence, Eray Cömert tient son nouveau club. L’ancien défenseur du FC Nantes va découvrir le championnat italien, où il s’est engagé pour deux saisons.

Cömert rejoint officiellement le Torino

Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Valence, Eray Cömert s’est engagé avec le Torino. Comme le rapporte également La Tribune Nantaise, l’international suisse de 28 ans a signé un bail de deux saisons avec le douzième de la dernière édition de Serie A.

Le défenseur formé au FC Bâle ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière après l’Espagne et la France. Avant ce dénouement, deux formations de Liga s’étaient positionnées sur son dossier.

Valence voulait finalement le conserver

Ce départ était encore loin d’être évident il y a quelques mois. Longtemps écarté des plans de son entraîneur, Cömert a profité des difficultés de la défense valencienne pour retrouver une place lors de la seconde partie de saison. Ses performances ont contribué au maintien du club espagnol.

Valence a alors tenté de prolonger son contrat. Le Suisse a toutefois préféré attendre la fin de sa participation à la Coupe du monde avant de trancher, dans la continuité de son annonce sur son avenir.

Le mercato nantais continue de bouger

À Nantes, où Cömert avait été prêté lors de la saison 2023-2024, le mercato reste également animé. Ouest-France évoquait récemment le possible départ d’un milieu de terrain des Canaris vers Pau.

Une cote redescendue après Nantes

Estimé jusqu’à 4 millions d’euros en 2022, Cömert conservait cette valeur lors de son passage dans la maison Jaune et Verte. Sa cote est ensuite redescendue à 2 millions d’euros en 2025, après une autre saison compliquée en prêt au Real Valladolid.

Le Torino lui offre désormais l’occasion de retrouver de la stabilité. À 28 ans, l’ancien Nantais va tenter de confirmer en Italie le rebond amorcé sous le maillot de Valence.

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