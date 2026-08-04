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FRANCE

ASSE : les nouvelles recrues prennent déjà la lumière au Media Day

Par Louis Chrestian - 4 Août 2026, 20:23
ASSE : les nouvelles recrues prennent déjà la lumière au Media Day

À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE a organisé son traditionnel Media Day. L’occasion de découvrir les premiers pas de plusieurs nouveaux visages sous le maillot vert, dans une ambiance particulièrement détendue.

Les recrues devant les objectifs

La nouvelle saison prend forme du côté de l’Étrat. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’ASSE a dévoilé les coulisses de son Media Day, rendez-vous incontournable durant lequel sont réalisés les photos et les clips qui accompagneront la communication du club tout au long de l’exercice.

Les supporters stéphanois ont notamment pu apercevoir Sohaib Nair et Mamoudou Ndiaye. Les deux recrues se sont prêtées au jeu devant les objectifs, quelques semaines après les différents rebondissements qui avaient entouré le dossier du défenseur algérien.

Une ambiance détendue à l’Étrat

Selon les images relayées par Peuple Vert, la bonne humeur a rythmé cette journée. Cadres du vestiaire et nouveaux arrivants ont multiplié les plaisanteries entre deux prises, affichant déjà une certaine complicité avant le retour à la compétition.

Cette séquence a également permis de revoir les tenues officielles de la saison. Les joueurs ont porté le maillot vert sur lequel figure Casino, sponsor historique de la maison stéphanoise.

Le groupe reste encore susceptible d’évoluer

Si le Media Day permet à l’ASSE de préparer sa communication, l’effectif n’est pas nécessairement figé. La situation de David Mimbang reste notamment incertaine, alors que son départ est évoqué avant même la signature de son contrat.

En attendant les derniers ajustements, les Verts affichent des sourires et une atmosphère sereine. Une parenthèse légère avant de retrouver les exigences de la Ligue 2.

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