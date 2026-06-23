ASSE Mercato : Sohaib Naïr a donné sa réponse aux Verts

Convoité par l’ASSE cet été, Sohaib Naïr aurait donné une réponse positive aux Verts.

Pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne aurait relancé la piste menant à Sohaib Naïr et serait actuellement en discussions avec l’En Avant Guingamp dans l’optique d’un éventuel transfert du défenseur central franco-algérien. Déjà suivi par les Verts par le passé, le joueur de 24 ans figurerait toujours en bonne place sur les tablettes de la cellule de recrutement stéphanoise, désireuse d’apporter davantage de solidité à son arrière-garde.

Sohaib Naïr ouvert à un départ à Sainté

Et l’intérêt serait réciproque entre les Verts et le joueur de 24 ans. En effet, selon les informations de Peuple Vert, l’ancien joueur du Toulouse FC serait intéressé par le projet de l’ASSE et verrait d’un bon œil une arrivée dans le Forez cet été. Malgré une nouvelle saison en Ligue 2, le club stéphanois conserverait une réelle attractivité grâce à ses ambitions de remontée immédiate dans l’élite, à son environnement et à l’engouement de ses supporters. Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois parviendront à trouver un accord avec Guingamp pour finaliser ce dossier dans les prochaines semaines.