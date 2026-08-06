ASSE : Le mercato des Verts va encore sérieusement s’agiter

À deux jours de la reprise de la Ligue 2, Huss Fahmy a dressé un état des lieux ambitieux du projet stéphanois. Le dirigeant de Kilmer Sports annonce encore plusieurs ajustements dans l’effectif d’Ian Cathro d’ici à la fermeture du mercato.

Kilmer Sports maintient ses ambitions

Larry Tanenbaum a une nouvelle fois donné à l’ASSE les moyens de viser la remontée en Ligue 1. Après le changement d’entraîneur et l’arrivée d’Ian Cathro, plusieurs joueurs ont renforcé un groupe appelé à faire mieux que la saison dernière.

Dans un entretien accordé au Progrès et relayé par Foot01, Huss Fahmy se montre d’ailleurs surpris par le manque d’optimisme entourant les Verts. Le vice-président exécutif du football de Kilmer Sports estime que le club dispose déjà de solides arguments pour réussir sa saison.

Huss Fahmy a livré une longue interview entre bilan sportif, vision à long terme, attentes et arrivée du nouvel entraîneur Ian Cathro. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2085086626787590564

Des arrivées et des départs attendus

Le recrutement stéphanois est toutefois loin d’être terminé. « La fenêtre de transfert est encore ouverte, il y aura encore des arrivées et des départs », prévient Fahmy. Alors que seuls trois joueurs ont quitté l’effectif depuis le début de l’été, la dernière ligne droite devrait permettre de rééquilibrer le groupe.

Il n’est pas question de tout bouleverser. Le dirigeant évoque plutôt des ajustements, des rôles modifiés et de nouvelles responsabilités. Certains éléments en manque de temps de jeu pourraient donc être concernés par cette volonté de resserrer les rangs.

Un groupe aligné derrière Ian Cathro

La priorité de Kilmer Sports reste de placer le staff et les joueurs sur la même longueur d’onde. Fahmy assure que les recrues arrivées cet été sont sérieuses, matures et conscientes de ce qui a manqué à l’ASSE lors du précédent exercice.

Le chantier va donc se poursuivre avant la fermeture du marché. Une période décisive pour Ian Cathro, qui doit désormais transformer les ambitions affichées en résultats et replacer les Verts dans la course à la montée.