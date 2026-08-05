La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur le départ de l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) pourrait voir la porte d’un grand d’Europe se rouvrir au mercato estival.

L’avenir de Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement durant ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du FC Porto il y a encore quelques semaines, l’attaquant belge avait finalement semblé devoir rester à l’ASSE après l’avancée du club portugais sur une autre piste. Le dossier vient de connaître un coup de théâtre.

Pejcinovic a dit non au FC Porto !

Le FC Porto avait fait de Dzenan Pejcinovic l’une de ses priorités pour renforcer son attaque. Le club portugais avait récemment transmis une offre estimée à environ 23 millions d’euros au VfL Wolfsburg pour recruter le jeune avant-centre. Mais selon Dennis Bayer, journaliste pour Sky Sports, le joueur a finalement refusé de rejoindre les Dragons : « Dzenan Pejcinovic a officiellement dit non au FC Porto. Les Portugais avaient récemment déposé une offre d’environ 23 M€ chez le VfL. L’attaquant veut absolument continuer à rejoindre le VfB », explique le journaliste.

Pejcinovic souhaiterait poursuivre sa carrière à Stuttgart, qui aurait proposé environ 20 millions d’euros. Wolfsburg réclamerait toutefois toujours près de 25 millions d’euros. Ce refus pourrait redistribuer les cartes pour le FC Porto. Lucas Stassin avait été annoncé dans le viseur du club portugais il y a encore un mois. Mais la progression du dossier Pejcinovic avait ensuite refroidi cette piste. Avec l’échec de cette opération, les dirigeants portugais pourraient désormais être amenés à réexaminer d’autres solutions.

Stassin continue de marquer avec l’ASSE

Le nom de l’attaquant de l’ASSE pourrait ainsi revenir sur la table. À 21 ans, le Belge possède un profil susceptible d’intéresser Porto : jeune, déjà expérimenté et doté d’une importante marge de progression.En attendant de connaître son avenir, Lucas Stassin poursuit sa préparation avec Saint-Étienne. L’attaquant a récemment trouvé le chemin des filets lors d’un match amical et reste pleinement impliqué avec le groupe d’Ian Cathro.

Son avenir demeure néanmoins incertain. L’ASSE pourrait être confrontée à une nouvelle offensive si Porto décide effectivement de relancer le dossier.Pour les Verts, la situation est délicate : conserver un buteur capable de jouer un rôle majeur en Ligue 2 ou accepter une offre importante afin de poursuivre la reconstruction de l’effectif. Le refus de Pejcinovic pourrait donc remettre Lucas Stassin au cœur du mercato.