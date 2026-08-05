Après Bradley Barcola, Liverpool fonce sur un autre ailier du PSG sur ce mercato estival.

Liverpool ne semble pas vouloir s’arrêter à Bradley Barcola. Alors que les Reds suivent toujours avec attention la situation de l’international français, un autre ailier du PSG serait désormais dans leur viseur : Ibrahim Mbaye.

Liverpool pousse pour Ibrahim Mbaye

Selon RMC Sport, Liverpool souhaite accélérer pour recruter Ibrahim Mbaye. Les dirigeants anglais cherchent à renforcer leur couloir droit et apprécient particulièrement le profil du jeune ailier parisien, âgé de seulement 18 ans. Le joueur serait lui-même favorable à un transfert vers Anfield et aurait donné son feu vert à cette possibilité. Les discussions entre Liverpool et le PSG pourraient donc débuter prochainement. Le mercato du PSG pourrait encore provoquer plusieurs départs importants.

Après Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Randal Kolo Muani, Ibrahim Mbaye serait désormais présenté comme l’un des prochains joueurs susceptibles de quitter le club de la capitale. L’ailier ne manquerait pas de prétendants et son avenir pourrait rapidement s’accélérer. Le PSG aurait fixé son prix entre 40 et 50 millions d’euros, une somme qui ne devrait pas représenter un obstacle majeur pour les clubs intéressés. Le joueur disposerait ainsi d’une importante liberté dans le choix de sa future destination.

Liverpool veut Barcola et Mbaye

L’intérêt des Reds pour Mbaye intervient alors que Liverpool suit déjà Bradley Barcola. Le club anglais pourrait donc tenter de réaliser un double coup spectaculaire en recrutant deux ailiers du PSG au cours du même mercato. Le dossier Barcola reste toutefois particulièrement complexe. Paris ne souhaite pas faciliter le départ de son international français et attendrait une offre très importante pour envisager une vente. Pour Mbaye, la situation semble plus ouverte. Liverpool n’est pas seul sur le dossier.

Selon Fabrizio Romano, le Bayer Leverkusen s’est également renseigné sur la situation du jeune Parisien. Le club allemand pourrait voir en Mbaye un profil capable de renforcer ses couloirs offensifs et de poursuivre sa progression dans un championnat favorable au développement des jeunes talents. Mais Liverpool semble avoir pris une longueur d’avance grâce à la volonté du joueur de rejoindre Anfield. Le PSG pourrait donc bientôt devoir trancher pour l’un de ses jeunes éléments les plus prometteurs.