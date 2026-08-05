Ian Cathro a reçu une excellente nouvelle avant le déplacement de l’ASSE à Sochaux pour l’ouverture de la saison de Ligue 2.

À trois jours du déplacement de l’ASSE à Sochaux pour l’ouverture de la saison de Ligue 2, Ian Cathro a reçu une excellente nouvelle. Alors que plusieurs joueurs restent indisponibles, Mahmoud Jaber a effectué son retour à l’entraînement collectif. Une étape importante pour le milieu de terrain stéphanois, qui pourrait rapidement redevenir une solution précieuse dans l’entrejeu.

Jaber retrouve enfin le groupe de l’ASSE

Mahmoud Jaber a participé à la séance collective de mardi matin avec l’ASSE. Touché aux adducteurs, le milieu de terrain n’avait plus retouché le ballon avec ses partenaires depuis son opération subie en avril dernier. Son retour marque donc une avancée majeure dans son processus de récupération. Même si le joueur devra encore retrouver du rythme avant d’espérer reprendre la compétition, Ian Cathro peut déjà compter sur une solution supplémentaire dans un secteur particulièrement touché par les absences durant la préparation.

L’ASSE doit actuellement composer avec plusieurs blessures avant le début de la saison. Le retour de Jaber apporte donc une bouffée d’air au staff stéphanois, qui cherche encore à stabiliser son milieu de terrain. Le joueur pourrait progressivement retrouver une place importante dans les plans de Cathro grâce à son activité, sa capacité à récupérer des ballons et son volume de jeu. Reste désormais à savoir s’il sera suffisamment prêt pour intégrer le groupe à Sochaux ou si le staff préférera lui accorder davantage de temps.

L’ASSE sous pression pour remonter

Au-delà du retour de Jaber, les attentes sont déjà très élevées autour de la saison des Verts. Dans les colonnes du Progrès, Damien Perquis estime que Saint-Étienne n’a pas le droit à l’erreur. « Ayant à nouveau le plus gros budget, environ 35 millions d’euros, l’ASSE a quasiment l’obligation de remonter, sinon ça va être compliqué pour la suite », a expliqué l’ancien défenseur des Verts. Avec des moyens supérieurs à ceux de la plupart de ses concurrents, l’ASSE sera donc attendue au tournant.

Après avoir manqué la remontée la saison dernière, les Verts doivent désormais réussir leur nouveau pari. Le poids économique du club et son budget estimé à environ 35 millions d’euros placent Saint-Étienne parmi les principaux favoris de la Ligue 2. Mais cette position implique aussi une pression considérable. Une nouvelle saison sans montée pourrait avoir des conséquences importantes sur le projet sportif et financier du club. Ian Cathro devra donc rapidement trouver la bonne formule pour ramener l’ASSE en Ligue 1. Le retour de Mahmoud Jaber constitue une première bonne nouvelle, mais les Verts savent déjà que leur objectif ne peut être que la remontée.