La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pisté par le FC Nantes cet été, le latéral gauche du Havre Yanis Zouaoui (28 ans) fait aussi l’objet d’un vif intérêt de Montpellier au mercato.

Yanis Zouaoui pourrait échapper au FC Nantes. Alors que le club des bords de l’Erdre semblait bien placé pour recruter le latéral gauche du Havre, un nouveau concurrent est entré dans la course.

Montpellier veut doubler le FC Nantes

Selon L’Équipe, Montpellier suit avec attention la situation de Yanis Zouaoui. Le club héraultais, également engagé en Ligue 2 cette saison, aurait identifié le défenseur havrais comme une cible intéressante pour renforcer son couloir gauche. Aucune offre officielle ne serait encore arrivée sur le bureau des dirigeants du Havre, mais Montpellier réfléchirait sérieusement à accélérer. Une offensive du MHSC pourrait donc rapidement compliquer les plans du FC Nantes. Les Canaris doivent désormais composer avec une concurrence directe pour un joueur qui semblait jusqu’ici accessible.

Le dossier pourrait être facilité par la situation contractuelle de Yanis Zouaoui. Le latéral gauche n’a plus qu’une seule année de contrat avec le Havre. Une donnée qui pourrait pousser le club normand à envisager une vente afin d’éviter un départ libre à l’issue de la saison. Le HAC pourrait donc se montrer ouvert aux discussions si une offre satisfaisante arrivait. Mais cette situation attire forcément plusieurs clubs, et le FC Nantes pourrait être contraint d’accélérer pour ne pas voir Montpellier prendre une longueur d’avance.

Le FC Nantes doit désormais accélérer

À 28 ans, Yanis Zouaoui possède déjà une expérience importante dans le football français. Lors des deux dernières saisons, le défenseur a disputé 47 rencontres de Ligue 1 sous les couleurs du Havre. Son vécu du haut niveau constitue un argument important pour les clubs de Ligue 2 à la recherche de joueurs capables d’apporter immédiatement de la fiabilité et de l’expérience. Le joueur présente également l’avantage de connaître parfaitement le championnat français et de pouvoir s’adapter rapidement à un nouvel environnement.

Le FC Nantes reste intéressé par le profil de Yanis Zouaoui, mais l’arrivée de Montpellier change la donne. Les Canaris ne sont désormais plus seuls sur ce dossier et pourraient devoir rapidement clarifier leurs intentions. Le besoin de renforcer le couloir gauche reste important pour le club nantais, qui ne peut pas se permettre de laisser filer une cible déjà identifiée. Pour l’instant, aucune offre n’a été formulée par Montpellier. Mais si le club héraultais décide de passer à l’action, le FC Nantes pourrait se retrouver engagé dans une véritable bataille de Ligue 2 pour recruter le latéral havrais.