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FRANCE

FC Nantes : un transfert à 20 M€ peut encore rapporter gros !

Par Wladimir DELCROS - 5 Août 2026, 05:01
FC Nantes : un transfert à 20 M€ peut encore rapporter gros !

Un an après avoir quitté le FC Nantes pour NEOM SC, Nathan Zézé suscite déjà l’intérêt de plusieurs formations européennes. Une nouvelle vente du défenseur central pourrait offrir une rentrée d’argent bienvenue aux Canaris.

Zézé veut déjà retrouver l’Europe

Parti en Arabie saoudite à l’été 2025 contre un chèque de 20 M€, Nathan Zézé pourrait ne pas s’éterniser à NEOM SC. Selon les informations relayées par Onze Mondial, le défenseur central de 21 ans souhaite retrouver le Vieux Continent.

La Real Sociedad s’intéresse à son profil. Crystal Palace, Bournemouth, Everton et Galatasaray auraient également pris des renseignements, même si le club saoudien se montre pour le moment exigeant.

Le FC Nantes garde un œil sur le dossier

Cette agitation fait les affaires du FC Nantes. Lors du départ de son pur produit de la formation, la direction canarie aurait négocié un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value. Les indemnités de solidarité de la FIFA pourraient également s’ajouter à cette somme.

Dans un contexte économique délicat après la relégation en Ligue 2, une revente de Zézé apporterait une bouffée d’oxygène à la maison Jaune et Verte. Le mercato nantais reste d’ailleurs animé sur plusieurs fronts.

Une progression express depuis Nantes

La valeur marchande de Nathan Zézé illustre son ascension. Estimé à seulement 150 000 € en mars 2023, le gaucher a atteint 5 M€ un an plus tard, puis 10 M€ en octobre 2024 et 15 M€ en juin 2025. Sa cote est désormais évaluée à 20 M€.

Auteur de 2 790 minutes en Saudi Pro League sous les ordres de Christophe Galtier, l’ancien Nantais a continué de progresser tout en percevant un salaire estimé à près de 5 M€ annuels. Reste désormais à savoir quel prétendant répondra aux exigences de NEOM SC.

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